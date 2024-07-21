Из-за жары и нехватки электроэнергии в Украине прогнозируется дефицит овощей

Украина стоит перед угрозой значительного дефицита овощной продукции из-за чрезвычайной жары и нехватки электроэнергии для полива растений. Владелец компании "СП "ПАЭК" Юрий Кормышкин сообщил, что овощи на полях Украины буквально сгорают.

Об этом пишет AgroTimes.

"С аномальной жарой, накрывшей страну, особенно наш юг, вынужден поднять вопрос кризисной ситуации не только с урожайностью овощей, но и вообще их наличия. Это катастрофа, которая может достичь общегосударственного уровня. Все горит", – говорит Кормышкин.

Он добавил, что в течение последней недели температура на полях достигала 45-47°C, а температура почвы – до 68-70°C. Даже полив не спасает ситуацию, поскольку овощи просто запекаются на солнце.

"В связи с практическим отсутствием электричества, насосные станции, обеспечивающие полив овощей, почти не работают. Максимальная нагрузка, которую мы даем в ночное время при наличии нескольких часов электроэнергии, скоро может вообще вывести их из рабочего состояния. Люди в такую жару работать не могут. На поле остается много некачественного товара", – описывает ситуацию Кормышкин.

Издание также пишет, что согласно аналитической справке НААН, жара негативно сказалась на развитии и формировании яровых культур (горчицы, гречихи, пшена, сорго, кукурузы), которые продолжают расти только в условиях орошения благодаря поливам.

Бьют аграрии тревогу и из — за критической ситуации на полях подсолнечника. Аномальная жара, охватившая всю страну, наносит серьезный ущерб этой важной сельскохозяйственной культуре, ведь при температуре воздуха 30-32°C и выше рост подсолнечника фактически прекращается и урожай может понести значительные потери.

Жара уменьшит урожай поздних культур

Добавим, что Минагрополитики сообщали, что жара хоть и влияет на урожай ранних зерновых культур, однако для них ее влияние не является критическим, но для поздних зерновых, таких как подсолнечник и жара соя может быть опасной.

Относительно поздних культур, Высоцкий отметил, что размер негативного эффекта жары будет зависеть от погоды в последующие недели, потому что сейчас пик цветения, опыления и роста соответствующих культур.

В ведомстве спрогнозировали, что урожайность в этом году будет на 5-7% ниже прошлогоднего результата из-за погодных условий.

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