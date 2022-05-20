Ощадбанк еще раз попробует продать кофейный завод под Одессой

Государственный Ощадбанк повторно выставил на торги право требования кредита с ООО "Укркофе" ("Укркава"), обеспечением по которому выступает завод по производству кофе и комплекс складских помещений с земельным участком в пригородах Одессы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По данному лоту используется процедура проведения электронных торгов с понижением цены (редукцион). Стартовая цена, как сообщается на сайте госпредприятия СЕТАМ, ныне составляет 258,5 млн грн, предельная минимальная цена - 60 млн грн, шаг понижения - 1% от стартовой цены. Аукцион должен будет пройти 10 июня, предложения принимаются до 9:00 9 июня.

Речь идет об объектах, расположенных в Черноморске на улице Промышленной, 14-А, а также на улице Базовой, 12-Д на территории, относящейся к поселку Авангард (промзона около промрынка "7-й километр").

Напомним, что ранее Ощадбанк уже пытался продать эти объекты, применяя "голландскую" модель аукциона с понижением цены, причем впервые для себя. В конце декабря было объявлено, что торги должны будут пройти 1 февраля со стартовой ценой 237,8 млн грн, однако они не состоялись.

Примечательно, незадолго до их проведения на странице аукциона в системе "ProZorro Продажи" в разделе "Вопросы к аукциону" появился комментарий, что опубликованная фотография предприятия не соответствуют его реальному виду в настоящее время, а отсутствие фото изнутри говорит либо о том, что там либо нет оборудования (без которого здание не имеет никакой ценности, поскольку не может использоваться для других целей), либо у Ощадбанка нет к нему доступа.

Однако в фотоматериалах, прикрепленных к данным о новых торгах на СЕТАМ, фотографии некого оборудования внутри помещений присутствуют, однако это те же фото, что публиковались ходе предыдущих попыток Ощадбанка продать завод и склады на этой площадке.

Ранее завод "Укркофе" уже неоднократно пытались продать через СЕТАМ, в частности еще в 2020 году. Впоследствии торги должны были пройти 12 ноября 2021 года, но не состоялись из-за отсутствия желающих выкупить предприятие. Стартовую цену лота Ощадбанк устанавливал в сумме задолженности "Укркофе" по кредиту — на тот момент она составляла 229,75 млн грн.

Напомним также, что до этого "Укркофе" пыталось в суде добиться отмены взыскания с себя 100 млн грн долгов перед Ощадбанком, однако в итоге Верховный суд встал на сторону последнего.

"Укркофе" является заводом полного цикла (от обжарки зерна до готовой продукции), производит кофе под торговой маркой Lacomba. Под данным на сайте предприятия, это крупнейшее в Украине и одно из крупнейших в странах СНГ кофейных производств.