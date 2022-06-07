Ощадбанк продал маслоэкстракционный завод в Кропивницком

Государственный Ощадбанк продал маслоэкстракционный завод и завод модифицированных жиров с оборудованием в Кропивницком на условиях финансового лизинга за 108,7 миллиона гривен.

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Как свидетельствуют данные на странице соответствующего аукциона на платформе СЕТАМ, всего в торгах 30 мая участвовали две компании (еще одна не заплатила гарантийный взнос и не была допущена).

В качестве первого платежа финансового лизинга одна из них предложила наибольшую сумму в 60 миллионов гривен (при стартовой цене 10,87 миллиона). При этом сами участники аукциона не раскрываются.

Согласно условиям продажи, уплата остатка цены лота будет производиться равными частями в течение 84 месяцев с даты заключения договора финансового лизинга.

Речь идет о двух соседних комплексах зданий и оборудования упомянутых заводов вместе с движимым имуществом, расположенных в Кропивницком на проспекте Промышленном, 19 и 21 соответственно.

"Несмотря на военное положение и вызванные им существенные ограничения по урегулированию проблемной задолженности Ощад продолжает работу по сокращению неработающего портфеля и реализации взысканного имущества. В новых реалиях успешное соглашение по продаже наших лотов на СЕТАМ еще более ценно", – прокомментировал зампред правления банка, ответственный за работу с неработающими кредитами, Арсен Милютин.

Отметим, что этот завод достался Ощадбанку в счет погашения кредита скандальной группы компаний "Креатив", о чем свидетельствует и одно из фото на странице аукциона. Напомним, что она задолжала в 2015 году целому ряду банков в общей сложности около 700 миллионов долларов (причем наибольший долг был как раз Ощадбанку).

Ранее финучреждение уже неоднократно пыталось продать этот актив через СЕТАМ, в том числе в сентябре 2018 года, в августе 2020, в октябре 2021 и в апреле 2022, однако каждый раз торги признавались не состоявшимися. Также аукцион назначался на 18 мая 2022 года, однако тогда его отменили по инициативе самого Ощадбанка.