Ощадбанк продав маслоекстракційний завод у Кропивницькому

Державний Ощадбанк продав олійноекстракційний завод та завод модифікованих жирів з обладнанням у Кропивницькому на умовах фінансового лізингу за 108,7 мільйона гривень.

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Як свідчать дані на сторінці відповідного аукціону на платформі СЕТАМ, всього в торгах 30 травня брали участь дві компанії (ще одна не сплатила гарантійний внесок і не була допущена).

В якості першого платежу фінансового лізингу одна з них запропонувала найбільшу суму в 60 мільйонів гривень (при стартовій ціні 10,87 мільйона). При цьому самі учасники аукціону не розкриваються.

Згідно з умовами продажу, сплата залишку ціни лоту здійснюватиметься рівними частинами протягом 84 місяців з дати укладання договору фінансового лізингу.

Йдеться про два сусідні комплекси будівель та обладнання згаданих заводів разом із рухомим майном, розташованих у Кропивницькому на проспекті Промисловому, 19 та 21 відповідно.

"Попри воєнний стан та викликані ним суттєві обмеження щодо врегулювання проблемної заборгованості Ощад продовжує роботу зі скорочення непрацюючого портфеля та реалізацію стягнутого майна. В нових реаліях успішна угода з продажу наших лотів на СЕТАМ є ще більш цінною", – прокоментував заступник голови правління банку, відповідальний за роботу з непрацюючими кредитами, Арсен Мілютін.

Зазначимо, що цей завод дістався Ощадбанку в рахунок погашення кредиту скандальної групи компаній "Креатив", про що свідчить і одне з фото на сторінці аукціону. Нагадаємо, що вона заборгувала в 2015 році цілій низці банків загалом близько 700 мільйонів доларів (причому найбільший борг був саме Ощадбанку).

Раніше фінустанова вже неодноразово намагалася продати цей актив через СЕТАМ, у тому числі у вересні 2018 року, у серпні 2020, у жовтні 2021 та у квітні 2022, проте щоразу торги визнавалися такими, що не відбулися. Також аукціон призначався на 18 травня 2022 року, однак тоді його скасували з ініціативи Ощадбанку.