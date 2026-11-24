Украина наращивает присутствие на мировом рынке меда, но основную добавленную стоимость получают не украинские пчеловоды. Более 90% экспорта приходится на сырье, в то время как производственные затраты растут, а закупочные цены покидают хозяйства на грани безубыточности.

Почему отрасль нуждается в кооперации и государственной поддержке и сколько будет стоить мед в 2027 году, Dilo рассказал президент "Союза пасечников Украины" Сергей Гринев.

Цены на мед в Украине: сколько зарабатывают пчеловоды и почему растет себестоимость

В начале августа закупочная цена меда составила около 85–90 грн/кг. Пчеловоды ожидали ее роста до 125–130 грн/кг. Розничные цены на мед нового урожая в сентябре составили 300-600 грн за литр, отметил Гринев.

Ситуацию усложняет рост себестоимости производства. Дорожают горючее, электроэнергия, древесина, оборудование и логистика. Цена около $2/кг (около 90 грн) является для пчеловода критической: хозяйство работает на грани рентабельности, подчеркнул эксперт.

"Именно об этом парадоксе я говорю: Украина входит в мировой топ-5 экспортеров меда, а конкретный пчеловод остается на грани безубыточности", - сказал Гринев.

По его словам, пчеловодство прибыльно там, где есть достаточный объем, собственный сбыт и нет потерь от отравлений пчел и сложной зимовки. Для оптового покупателя один пчеловод – это только проситель, который хочет быстро продать тонну-два меда.

Одним из решений для повышения рентабельности отрасли эксперт называет создание объединения в некоммерческие кооперативы:

совместные закупки вощины и сертифицированных ветпрепаратов;

общие лабораторные анализы;

формирование промышленных партий от 20 тонн.

Экспорт украинского меда: почему более 90% продукции продается как сырье

Еще одной системной проблемой украинского пчеловодства эксперт называет преобладание сырьевого экспорта. По словам Гринева, более 90% украинского экспорта меда идет за границу обезличенным сырьем в 200-литровых бочках.

"Причинами является отсутствие надлежащей государственной политики по развитию отрасли пчеловодства, переработка и фасовка нуждающихся в инвестициях, которых пасечник не имеет, а государство, к сожалению, десятилетиями не создает таких условий", - рассказал эксперт

Также, по его словам, отсутствует доступное льготное кредитование, слабое государственное продвижение, квоты ЕС стимулируют отгрузку сырья.

В то же время у Украины есть потенциал стать узнаваемым брендом меда.

Союз пчеловодов Украины инициировал разработку Национальной стратегии сохранения и развития пчеловодства, которая уже официально подготовлена коллегией Союза при содействии ГС "Пчела" и направлена на рассмотрение в Минагрополитику.

Также продолжается разработка Национальной государственной программы, которая предусматривает:

грантовые программы и льготное кредитование линий откачки, гомогенизации и фасовки меда;

гармонизацию украинских лабораторных стандартов с правом ЕС;

противодействие фальсификату;

широкое использование географических указаний и товарных знаков, гарантирующих качество и безопасность.

"Дополнительную добавленную стоимость могут обеспечить также пыльца, перга, прополис, маточное молочко и крафтовые медовые напитки. Перспективными рынками для фасованного меда в стекле являются, в частности, страны Азии", - считает Гринев.

Новые требования ЕС к экспорту меда: что изменится для украинских производителей

С 14 июня 2026 г. в Европейском Союзе действуют обновленные правила Директивы 2024/1438 ("Завтраковой директивы"). В соответствии с требованиями на этикетках смесей меда обязательно следует указать каждую страну происхождения и точный процент ее меда. Также ужесточаются требования к контролю подлинности и прослеживаемости продукции.

По мнению Гринева, новые правила могут стать для Украины шансом выйти из тени дешевого сырья.

Большие экспортеры к этому готовы, мелкие и средние пасеки – пока не все. Для адаптации отрасли необходимы регистрация пасек, ветеринарно-санитарный паспорт, надлежащая пчеловодческая практика (GBP), система НАССР и лабораторные исследования, пояснил эксперт.

Финансировать адаптацию должны совместно государство (лабораторная инфраструктура, цифровая прослеживаемость, целевые программы), донорские и международные программы и отрасль через кооперацию.

"В ЕС в поддержку пчеловодства направляется €60 млн в год с софинансированием государств-членов до 70%. Нам нужен аналогичный механизм, и мы закладываем его в Национальную программу", - рассказал президент "Союза пчеловодов Украины".

Какими будут цены на мед в 2027 году

Розничные цены нового урожая в сентябре составляли 300–600 грн. за литр в зависимости от сорта и региона.

Нынешний урожай примерно на 10% меньше прошлогоднего из-за засухи и слабой зимовки пчел, сказал Гринев.

На формирование цен также влияют объем урожая, экспортная конъюнктура, сорт меда, расходы на логистику и энергоносители. В частности, средняя экспортная цена выросла с $2,49 за килограмм в 2025 году до $3,49 на 31 июля 2026 года, рассказал эксперт.

"До конца 2026 года и в 2027 году ожидаю умеренного роста цены без резких скачков: часть пчеловодов имеет запасы прошлогоднего меда, а платежеспособный спрос ограничен. Больше всего будут дорожать дефицитные сорта, прежде всего акациевый и липовый. Окончательный прогноз будет зависеть от экспортного спроса" Гринев.

По его словам, колебания цены на акациевый и липовый мед могут составлять около 50 грн.

Генеральный директор компании Beehive Семен Гагарин, которая является одним из крупнейших экспортеров меда, сообщал, что украинская медовая отрасль завершает 2026 год с прогнозируемым экспортом на уровне 45-55 тыс. тонн и валютной выручкой более $150 млн. В то же время рост логистических расходов на 30-50%, ограничение доступа к рынку. Индия создает серьезные вызовы для украинских экспортеров. Если ситуация не улучшится, уже со второй половины 2027 может возникнуть вопрос экономической целесообразности экспорта.