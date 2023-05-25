После продления "экономического безвиза" ЕС может ограничить аграрный импорт из Украины

В ходе пресс-конференции после заседания Совета министров ЕС по вопросам внешних отношений исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕС рассматривает возможность ограничить аграрный импорт из Украины до пяти стран-соседей после продления "экономического безвиза".

Эту информацию сообщил корреспондент "Укринформа", присутствовавший на мероприятии в Брюсселе.

По его словам, ЕК обсуждает данную тему с другими странами и Украиной. В случае принятия решения о продлении защитных мер ЕС против украинского импорта агропродукции после 5 июня, стороны будут согласовывать конкретные сроки действия этих временных ограничений.

"У нас есть правовая основа для возможного продления исключительных защитных мер, потому что существующие исключительные защитные меры утрачивают силу 5 июня. Поэтому, после этого решения о продлении, мы предоставили сигнал о готовности Европейской комиссии также продлить (исключительные торговые ограничения – ред.) для пяти стран, к которым это относится", - подчеркнул Домбровскис.

Кроме этого, Домбровскис выразил благодарность членам ЕС за продление беспошлинного импорта украинских товаров в Европу, поскольку эти меры стали важным элементом поддержки украинской экономики путем обеспечения доступа к европейскому рынку. Эти мероприятия играют значительную роль в укреплении экономических связей между ЕС и Украиной.

Напомним, 25 мая Совет Евросоюза принял постановление, возобновляющее приостановление всех пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в страны ЕС еще на год - до июня 2024 года.