Після продовження "економічного безвізу" ЄС може обмежити аграрний імпорт з України

Під час пресконференції після засідання Ради міністрів ЄС з питань зовнішніх відносин, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС розглядає можливість обмежити аграрний імпорт з України до п'яти країн-сусідів після продовження "економічного безвізу".

Цю інформацію повідомив кореспондент "Укрінформу", присутній на заході у Брюсселі.

За його словами, ЄК обговорює дану тему з іншими країнами та Україною. У разі прийняття рішення щодо продовження захисних заходів ЄС проти українського імпорту агропродукції після 5-го червня, сторони будуть узгоджувати конкретні терміни чинності цих тимчасових обмежень.

"Ми маємо правову основу для можливого продовження виключних захисних заходів, тому що існуючі виключні захисні заходи втрачають чинність 5-го червня. Тож, після цього рішення щодо продовження, ми надали сигнал про готовність Європейської комісії також продовжити (виключні торговельні обмеження – ред.) для п’яти країн, яких це стосується", - наголосив Домбровскіс.

Окрім цього, Домбровскіс висловив вдячність членам ЄС за продовження безмитного імпорту українських товарів до Європи, оскільки ці заходи стали важливим елементом підтримки української економіки шляхом забезпечення доступу до європейського ринку. Ці заходи виконують значну роль у зміцненні економічних зв'язків між ЄС та Україною.

Нагадаємо, 25 травня Рада Євросоюзу ухвалила постанову, яка поновлює призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до країн ЄС ще на рік - до червня 2024 року.

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