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Россияне в порту Мариуполя пытаются запустить работу зернового терминала
Российские оккупанты готовят мариупольский порт усиленными темпами для приема и перевалки украденного украинского урожая. Также они пытаются запустить работу зернового терминала.
Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.
По его словам, в городе снова начались проблемы с доставкой питьевой воды жителям Левобережного района.
"Ежедневные очереди по 4-5 часов, количество больших емкостей для воды сокращено втрое. Емкости были вывезены в парк Гуров для празднования Дня Металлурга на костях, в итоге там и оставили. Жители отдаленных мест Кальмиусского района (Волентровка) остаются без водоснабжения в любое время", - проинформировал Андрющенко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что в Мариуполе также полностью остановлен процесс эксгумации.
"Теперь, не стесняясь, оккупанты прямо говорят, что эксгумация только за деньги. Решение проблем мариупольцев мраzота превращает в бизнес, а импровизированные кладбища растут", - рассказал он.
В частности, россияне пытаются запустить работу зернового терминала.
"Порт усиленными темпами готовится для приема/перевалки зерна украденного урожая", - говорится в сообщении.
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что Будапешт будет способствовать созданию условий для увеличения экспорта зерна из Украины и поддержит предпринимательскую зону для перерабатывающих заводов на венгерско-украинской границе.