Украинские аграрии получат 15,5 млн долларов от ЕС

Украинские аграрии получат 15,5 млн долларов в рамках проекта, осуществляемого Продовольственной программой Организации объединенных наций и финансируемого Европейским союзом. Об этом сообщает Продовольственная программа ООН.

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"Проект с бюджетом 15,5 млн долл. США, финансируемый Европейским союзом (ЕС) и осуществляемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), призван поддержать функционирование, усиление и укрепление производственно-сбытовых цепочек аграрного, лесохозяйственного и рыбохозяйственного секторов" и их адаптацию к условиям военного времени. Бенефициарами проекта станут сельские домохозяйства, мелкие фермеры и небольшие сельскохозяйственные предприятия", - говорится в сообщении.

В рамках проекта помощь в форме паевых субсидий для осуществления инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства и производственно-сбытовых цепочек, передачи знаний и опыта и консультационной поддержки получат Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и отдельные районы Черновицкой области.

"ЕС выделил средства для финансирования осуществляемого ФАО проекта, направленного на восстановление довоенного уровня функционирования сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек и их дальнейшее укрепление. Это необходимо, чтобы немедленно и на ближайшую перспективу удовлетворить потребность местного и перемещенного на запад страны населения в продовольствии. Проект критически важен". для предотвращения продовольственного кризиса, угрожающего в 2023 году", – сообщил Кристиан Бен Хелл, руководитель сельскохозяйственного сектора Делегации ЕС в Украине.

После 24 февраля 2022 года, когда вспыхнула война, уровень продовольственной безопасности в стране начал быстро снижаться: уничтожались поля, разрушались объекты сельскохозяйственной и гражданской инфраструктуры, было нарушено функционирование товаропроводящих и производственно-сбытовых цепочек.

Результаты недавно проведенного ФАО для оценки последствий войны для аграрного сектора и сельских домохозяйств странового обследования, в котором приняли участие 5200 респондентов, свидетельствуют, что война заставила каждого четвертого производителя сократить или прекратить производство сельскохозяйственной продукции. Первоначально подготовка к реализации финансируемого ЕС проекта была начата в феврале 2021 года, однако после начала войны работа была остановлена, поскольку проект нужно было адаптировать к изменившимся обстоятельствам. В период с марта по май 2022 года неотложную сельскохозяйственную поддержку получили 6000 сельских домохозяйств. Предоставленная помощь позволила удовлетворить острую потребность населения в ресурсах сельскохозяйственного производства, денежных средствах, семенах овощных культур и семенного картофеля, что позволило продолжить производство продовольствия для потребления в домохозяйствах.

В условиях войны участники рынка – многочисленные домохозяйства, семейные фермерские хозяйства, индивидуальные производители, небольшие компании, оптовики и переработчики – испытывают трудности в доступе к производственным ресурсам, финансам и инвестициям, необходимым для продолжения и расширения деятельности. Наиболее серьезные проблемы, с которыми в ближайшие месяцы столкнутся как растениеводство, так и животноводство, обусловлены низкой прибылью от реализации производимой продукции, ограниченностью доступа к удобрениям, пестицидам, топливу, электроэнергии и сельскохозяйственной технике.

Напомним, по прогнозу аграриев, в 2023 году украинские сельхозпроизводители засеют зерновыми культурами площадь, что на 45% будет уступать показателю довоенного 2021 года. Валовой сбор снизится на 60%.