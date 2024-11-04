Украинские стартапы пригласили принять участие в MHP Agro Challenge 2.0: что предусматривает программа

Украинские стартапы, имеющие идеи инноваций для развития агросектора, пригласили присоединиться к Программе MHP Agro Challenge 2.0 от Украинского фонда стартапов и лидера в сфере пищевых и агротехнологий МХП и развить свои технологии в условиях реального бизнеса.

Об этом сообщает Минцифры.

Отмечается, что финалистов программы ожидают менторские сессии от топовых экспертов MHP и возможность пилотирования и внедрения разработок на мощностях компании. Фонд стартапов также предоставляет победителям по 25 000 долларов на использование облачных сервисов AWS.

Подать заявку можно до 29 ноября. Форма аппликации и детали – по ссылке.

Сообщается, что питчинг проектов перед жюри состоится на оффлайн Demo Day уже в декабре.

Кто может подать заявку на участие в программе

Податься на программу могут те стартапы, которые:

создают инновации по направлениям растениеводства, перерабатывающих предприятий и элеваторов или коммерческих решений;

находятся на стадиях Pre-seed, Seed или выше;

имеют минимально жизнеспособный продукт или бренд – MVP/MVB;

имеют рабочий прототип для hardware-решений;

зарегистрированы в Украине и позиционируют себя как украинские или имеют минимум одного учредителя из Украины.

Каких разработок от стартапов ждут организаторы

Растениеводство

Регенеративное земледелие – инновационные практики повышения продуктивности почвы;

Решения на базе ИИ: чат-боты для агрономов, дистанционный мониторинг потерь урожая, управление парком техники;

БПЛА системы: обследование посевов, работа дронов по карте задач;

Работы и системы выполнения технологических операций;

Инструменты VR/AR/MR и готовые системы обучения технологического персонала (агрономия, инженерия и т.д.);

Инструменты для отслеживания и прогнозирования климатических рисков.

Перерабатывающие предприятия и элеваторы

Инженерно-техническая;

Энергетика;

Системное администрирование – системы учета/управления производством;

Качество (лаборатории) – эффективные решения в области лабораторных исследований.

Коммерческое направление