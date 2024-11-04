НБУ курс:

USD

41,29

+0,07

EUR

44,97

+0,12

Наличный курс:

USD

41,58

41,55

EUR

45,25

45,12

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Агро
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские стартапы пригласили принять участие в MHP Agro Challenge 2.0: что предусматривает программа

Украинские стартапы пригласили принять участие в MHP Agro Challenge 2.0: что предусматривает программа
Изображение: freepik

Украинские стартапы, имеющие идеи инноваций для развития агросектора, пригласили присоединиться к Программе MHP Agro Challenge 2.0 от Украинского фонда стартапов и лидера в сфере пищевых и агротехнологий МХП и развить свои технологии в условиях реального бизнеса.

Об этом сообщает Минцифры.

Отмечается, что финалистов программы ожидают менторские сессии от топовых экспертов MHP и возможность пилотирования и внедрения разработок на мощностях компании. Фонд стартапов также предоставляет победителям по 25 000 долларов на использование облачных сервисов AWS.

Подать заявку можно до 29 ноября. Форма аппликации и детали – по ссылке.

Сообщается, что питчинг проектов перед жюри состоится на оффлайн Demo Day уже в декабре.

Кто может подать заявку на участие в программе

Податься на программу могут те стартапы, которые:

  • создают инновации по направлениям растениеводства, перерабатывающих предприятий и элеваторов или коммерческих решений;
  • находятся на стадиях Pre-seed, Seed или выше;
  • имеют минимально жизнеспособный продукт или бренд – MVP/MVB;
  • имеют рабочий прототип для hardware-решений;
  • зарегистрированы в Украине и позиционируют себя как украинские или имеют минимум одного учредителя из Украины.

Каких разработок от стартапов ждут организаторы

Растениеводство

  • Регенеративное земледелие – инновационные практики повышения продуктивности почвы;
  • Решения на базе ИИ: чат-боты для агрономов, дистанционный мониторинг потерь урожая, управление парком техники;
  • БПЛА системы: обследование посевов, работа дронов по карте задач;
  • Работы и системы выполнения технологических операций;
  • Инструменты VR/AR/MR и готовые системы обучения технологического персонала (агрономия, инженерия и т.д.);
  • Инструменты для отслеживания и прогнозирования климатических рисков.

Перерабатывающие предприятия и элеваторы

  • Инженерно-техническая;
  • Энергетика;
  • Системное администрирование – системы учета/управления производством;
  • Качество (лаборатории) – эффективные решения в области лабораторных исследований.

Коммерческое направление

  • Системы учета в зерновой логистике и трейдинге;
  • Финансовые технологии в агро;
  • Товарная группа non-commodity.
Автор:
Ольга Колесниченко