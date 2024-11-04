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- Агро
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Украинские стартапы пригласили принять участие в MHP Agro Challenge 2.0: что предусматривает программа
Украинские стартапы, имеющие идеи инноваций для развития агросектора, пригласили присоединиться к Программе MHP Agro Challenge 2.0 от Украинского фонда стартапов и лидера в сфере пищевых и агротехнологий МХП и развить свои технологии в условиях реального бизнеса.
Об этом сообщает Минцифры.
Отмечается, что финалистов программы ожидают менторские сессии от топовых экспертов MHP и возможность пилотирования и внедрения разработок на мощностях компании. Фонд стартапов также предоставляет победителям по 25 000 долларов на использование облачных сервисов AWS.
Подать заявку можно до 29 ноября. Форма аппликации и детали – по ссылке.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сообщается, что питчинг проектов перед жюри состоится на оффлайн Demo Day уже в декабре.
Кто может подать заявку на участие в программе
Податься на программу могут те стартапы, которые:
- создают инновации по направлениям растениеводства, перерабатывающих предприятий и элеваторов или коммерческих решений;
- находятся на стадиях Pre-seed, Seed или выше;
- имеют минимально жизнеспособный продукт или бренд – MVP/MVB;
- имеют рабочий прототип для hardware-решений;
- зарегистрированы в Украине и позиционируют себя как украинские или имеют минимум одного учредителя из Украины.
Каких разработок от стартапов ждут организаторы
Растениеводство
- Регенеративное земледелие – инновационные практики повышения продуктивности почвы;
- Решения на базе ИИ: чат-боты для агрономов, дистанционный мониторинг потерь урожая, управление парком техники;
- БПЛА системы: обследование посевов, работа дронов по карте задач;
- Работы и системы выполнения технологических операций;
- Инструменты VR/AR/MR и готовые системы обучения технологического персонала (агрономия, инженерия и т.д.);
- Инструменты для отслеживания и прогнозирования климатических рисков.
Перерабатывающие предприятия и элеваторы
- Инженерно-техническая;
- Энергетика;
- Системное администрирование – системы учета/управления производством;
- Качество (лаборатории) – эффективные решения в области лабораторных исследований.
Коммерческое направление
- Системы учета в зерновой логистике и трейдинге;
- Финансовые технологии в агро;
- Товарная группа non-commodity.