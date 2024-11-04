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Українські стартапи запросили взяти участь в MHP Agro Challenge 2.0: що передбачає програма

Українські стартапи запросили взяти участь в MHP Agro Challenge 2.0: що передбачає програма
Зображення: freepik

Українські стартапи, які мають ідеї інновацій для розвитку агросектору, запросили долучитися до Програми MHP Agro Challenge 2.0 від Українського фонду стартапів і лідера у сфері харчових та агротехнологій МХП і розвинути свої технології в умовах реального бізнесу.

Про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що на фіналістів програми очікують менторські сесії від топових експертів MHP та можливість пілотування й упровадження розробок на потужностях компанії. Фонд стартапів також надає переможцям по 25 000 доларів на використання хмарних сервісів AWS.

Подати заявку можна до 29 листопада. Форма аплікації та деталі - за посиланням.

Повідомляється, що пітчинг проєктів перед журі відбудеться на офлайн Demo Day вже в грудні.

Хто може подати заявку на участь у програмі

Податися на програму можуть ті стартапи, які:

  • створюють інновації за напрямами рослинництва, переробних підприємств та елеваторів або комерційних рішень; 
  • перебувають на стадіях Pre-seed, Seed або вище; 
  • мають мінімально життєздатний продукт або бренд — MVP/MVB; 
  • мають робочий прототип для hardware-рішень; 
  • зареєстровані в Україні й позиціюють себе як українські або мають мінімум одного засновника з України.

На які розробки від стартапів чекають організатори

Рослинництво

  • Регенеративне землеробство – інноваційні практики підвищення продуктивності ґрунту; 
  • Рішення на базі АІ: чат-боти для агрономів, дистанційний моніторинг втрат врожаю, управління парком техніки; 
  • БПЛА системи: обстеження посівів, робота дронів по карті завдань; 
  • Роботи та системи для виконання технологічних операцій; 
  • Інструменти VR/AR/MR та готові системи для навчання технологічного персоналу (агрономія, інженерія тощо); 
  • Інструменти для відслідковування та прогнозування кліматичних ризиків.

Переробні підприємства та елеватори

  • Інженерно-технічна; 
  • Енергетика; 
  • Системне адміністрування – системи обліку/управління виробництвом; 
  • Якість (лабораторії) – ефективні рішення в галузі лабораторних досліджень.

Комерційний напрям

  • Системи обліку в зерновій логістиці і трейдингу; 
  • Фінансові технології в агро; 
  • Товарна група non-commodity.
Автор:
Ольга Колесніченко