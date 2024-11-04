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- Агро
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Українські стартапи запросили взяти участь в MHP Agro Challenge 2.0: що передбачає програма
Українські стартапи, які мають ідеї інновацій для розвитку агросектору, запросили долучитися до Програми MHP Agro Challenge 2.0 від Українського фонду стартапів і лідера у сфері харчових та агротехнологій МХП і розвинути свої технології в умовах реального бізнесу.
Про це повідомляє Мінцифри.
Зазначається, що на фіналістів програми очікують менторські сесії від топових експертів MHP та можливість пілотування й упровадження розробок на потужностях компанії. Фонд стартапів також надає переможцям по 25 000 доларів на використання хмарних сервісів AWS.
Подати заявку можна до 29 листопада. Форма аплікації та деталі - за посиланням.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Повідомляється, що пітчинг проєктів перед журі відбудеться на офлайн Demo Day вже в грудні.
Хто може подати заявку на участь у програмі
Податися на програму можуть ті стартапи, які:
- створюють інновації за напрямами рослинництва, переробних підприємств та елеваторів або комерційних рішень;
- перебувають на стадіях Pre-seed, Seed або вище;
- мають мінімально життєздатний продукт або бренд — MVP/MVB;
- мають робочий прототип для hardware-рішень;
- зареєстровані в Україні й позиціюють себе як українські або мають мінімум одного засновника з України.
На які розробки від стартапів чекають організатори
Рослинництво
- Регенеративне землеробство – інноваційні практики підвищення продуктивності ґрунту;
- Рішення на базі АІ: чат-боти для агрономів, дистанційний моніторинг втрат врожаю, управління парком техніки;
- БПЛА системи: обстеження посівів, робота дронів по карті завдань;
- Роботи та системи для виконання технологічних операцій;
- Інструменти VR/AR/MR та готові системи для навчання технологічного персоналу (агрономія, інженерія тощо);
- Інструменти для відслідковування та прогнозування кліматичних ризиків.
Переробні підприємства та елеватори
- Інженерно-технічна;
- Енергетика;
- Системне адміністрування – системи обліку/управління виробництвом;
- Якість (лабораторії) – ефективні рішення в галузі лабораторних досліджень.
Комерційний напрям
- Системи обліку в зерновій логістиці і трейдингу;
- Фінансові технології в агро;
- Товарна група non-commodity.