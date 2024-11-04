Українські стартапи запросили взяти участь в MHP Agro Challenge 2.0: що передбачає програма

Українські стартапи, які мають ідеї інновацій для розвитку агросектору, запросили долучитися до Програми MHP Agro Challenge 2.0 від Українського фонду стартапів і лідера у сфері харчових та агротехнологій МХП і розвинути свої технології в умовах реального бізнесу.

Про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що на фіналістів програми очікують менторські сесії від топових експертів MHP та можливість пілотування й упровадження розробок на потужностях компанії. Фонд стартапів також надає переможцям по 25 000 доларів на використання хмарних сервісів AWS.

Подати заявку можна до 29 листопада. Форма аплікації та деталі - за посиланням.

Повідомляється, що пітчинг проєктів перед журі відбудеться на офлайн Demo Day вже в грудні.

Хто може подати заявку на участь у програмі

Податися на програму можуть ті стартапи, які:

створюють інновації за напрямами рослинництва, переробних підприємств та елеваторів або комерційних рішень;

перебувають на стадіях Pre-seed, Seed або вище;

мають мінімально життєздатний продукт або бренд — MVP/MVB;

мають робочий прототип для hardware-рішень;

зареєстровані в Україні й позиціюють себе як українські або мають мінімум одного засновника з України.

На які розробки від стартапів чекають організатори

Рослинництво

Регенеративне землеробство – інноваційні практики підвищення продуктивності ґрунту;

Рішення на базі АІ: чат-боти для агрономів, дистанційний моніторинг втрат врожаю, управління парком техніки;

БПЛА системи: обстеження посівів, робота дронів по карті завдань;

Роботи та системи для виконання технологічних операцій;

Інструменти VR/AR/MR та готові системи для навчання технологічного персоналу (агрономія, інженерія тощо);

Інструменти для відслідковування та прогнозування кліматичних ризиків.

Переробні підприємства та елеватори

Інженерно-технічна;

Енергетика;

Системне адміністрування – системи обліку/управління виробництвом;

Якість (лабораторії) – ефективні рішення в галузі лабораторних досліджень.

Комерційний напрям