В Украине дорожают арбузы: какие цены

На этой неделе украинским производителям удалось значительно повысить цены на арбузы. Сегодня фермеры готовы вести отгрузку данных бахчевых по 8-15 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они объясняют подорожание сокращением предложения бахчевых на рынке, поскольку сезон реализации арбузов из местных хозяйств уже входит в финальную фазу.

Так, по данным ежедневного мониторинга проекта, только за прошлую неделю цены на арбузы в украинских хозяйствах выросли в среднем на 42% и сегодня фермеры готовы вести отгрузку данных бахчевых по 8-15 грн/кг в зависимости от качества и региона производства.

"Фермеры объясняют рост цен в данном сегменте дисбалансом спроса и предложения на рынке. После завершения сезона реализации средних сортов предложение арбуза резко снизилось, поскольку у многих украинских бахчеводов в текущем сезоне возникли проблемы с урожайностью поздних сортов арбуза. А вот спрос на продукцию последние 2 недели продолжает стремительно расти", – отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что, несмотря на существенное подорожание в сегменте бахчевых, арбузы на сегодняшний день в Украине стоят в среднем на 50% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, украинские аграрии уже собрали 38 тысяч тонн арбузов. Наибольшее производство и высокая урожайность бахчевых по состоянию на август Винницкой области.

Источник фото: ua.depositphotos.com