В Україні дорожчають кавуни: які ціни

Цього тижня українським виробникам вдалося значно підвищити ціни на кавуни. Сьогодні фермери готові вести відвантаження даних баштанних по 8-15 грн/кг.

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Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Вони пояснюють подорожчання скороченням пропозиції баштанних на ринку, оскільки сезон реалізації кавунів з місцевих господарств уже входить у фінальну фазу.

Так, за даними щоденного моніторингу проекту, лише за минулий тиждень ціни на кавуни в українських господарствах зросли в середньому на 42% і сьогодні фермери готові вести відвантаження даних баштанних по 8-15 грн/кг залежно від якості та регіону виробництва.

"Фермери пояснюють зростання цін у даному сегменті дисбалансом попиту та пропозиції на ринку. Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавуна різко знизилася, оскільки у багатьох українських баштанників у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів кавуна. А ось попит на продукцію останні 2 тижні продовжує стрімко зростати", - зазначають аналітики.

Вони підкреслюють, що незважаючи на суттєве подорожчання в сегменті баштанних, кавуни на сьогоднішній день в Україні коштують у середньому на 50% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, українські аграрії вже зібрали 38 тисяч тонн кавунів. Найбільше виробництво та найвища врожайність баштанних станом на серпень на Вінниччині.

Джерело фото: ua.depositphotos.com