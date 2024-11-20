Ведущая отечественная молокоперерабатывающая компания сообщила о кадровых изменениях

Молокоперерабатывающая компания “Молокия” сообщила о кадровых изменениях. 18 ноября главой правления предприятия стал Тарас Яровой, он возглавит всю операционную деятельность компании.

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Об этом компания сообщила Delo.ua.

Отмечается, что соучредитель и многолетний руководитель компании "Молокия" Виталий Ковальчук остается в должности председателя и присоединяется к наблюдательному совету.

Тарас Яровой присоединился к команде Молокия в апреле 2024 года на должность первого заместителя. До этого он более 20 лет работал в украинских и международных FMCG компаниях, среди которых Bel Group, Vitmark, ГК Альянс.

“Когда мы с партнерами 25 лет назад пришли на завод, то задались целью создать компанию неравнодушных людей, которые в первую очередь хотят сделать безопасный и близкий к природному состоянию продукт. Справедливость и честность всегда были для нас не просто словами, а основой наших отношений с партнерами, поставщиками, потребителями. Хочу пожелать Тарасу тех качеств, которые помогут компании расти: профессионализм, справедливость и командность», — подчеркнул Виталий Ковальчук.

“Моя основная задача – продолжить эволюционное развитие "Молокия", в том числе – улучшение эффективности переработки сырья, повышение добавленной стоимости продуктов, дальнейшее развитие портфеля продуктов компании, повышение финансовых показателей. При этом неизменным останется и всегда будет для нас первым приоритетом – качество и сохранение природной пользы молочных продуктов для потребителя”, – отметил Тарас Яровой.

СПРАВКА:

"Молокия" — украинская семейная компания, занимающаяся производством и продажей молочных продуктов, ассортимент насчитывает более 80 позиций.

"Молокия" поставляет продукцию для ритейла, имеет собственные филиалы и розничные магазины, широкую дистрибьюторскую сеть и производит постоянные поставки для сегмента HoReCa. Миссия компании максимально сохранить полезные свойства молока в продуктах и обеспечить здоровое будущее для каждого украинца.