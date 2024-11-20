Провідна вітчизняна молокопереробна компанія повідомила про кадрові зміни

Молокопереробна компанія “Молокія” повідомила про кадрові зміни. 18 листопада головою правління підприємства став Тарас Яровий, він очолить всю операційну діяльність компанії.

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Про це компанія повідомила Delo.ua.

Зазначається, що співзасновник і багаторічний керівник компанії "Молокія" Віталій Ковальчук залишається на посаді голови і приєднується до наглядової ради.

Тарас Яровий приєднався до команди "Молокія" у квітні 2024 року на посаду першого заступника. Перед цим він понад 20 років працював в українських та міжнародних FMCG компаніях, серед яких Bel Group, Vitmark, ГК Альянс.

“Коли ми з партнерами 25 років тому прийшли на завод, то поставили собі за мету створити компанію небайдужих людей, які в першу чергу хочуть зробити безпечний і близький до природного стану продукт. Справедливість та чесність завжди були для нас не просто словами, а основою наших відносин з партнерами, постачальниками, споживачами. Хочу побажати Тарасу тих якостей, які допоможуть компанії зростати: професіоналізм, справедливість і командність”, - наголосив Віталій Ковальчук.

“Моє основне завдання - продовжити еволюційний розвиток "Молокія", в тому числі – покращення ефективності переробки сировини, підвищення доданої вартості продуктів, подальший розвиток портфелю продуктів компанії, підвищення фінансових показників. При цьому незмінним залишиться і завжди буде для нас першим пріоритетом – якість та збереження природної користі молочних продуктів для споживача”, — зазначив Тарас Яровий.

ДОВІДКА:

"Молокія" — українська сімейна компанія, що займається виробництвом і продажем молочних продуктів, асортимент налічує більше 80 позицій.

"Молокія" постачає продукцію для ритейлу, має власні філії та роздрібні магазини, широку дистриб'юторську мережу і робить постійні поставки для сегменту HoReCa. Місія компанії, максимально зберегти корисні властивості молока у продуктах і забезпечити здорове майбутнє для кожного українця.