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Категорія
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Провідна вітчизняна молокопереробна компанія повідомила про кадрові зміни

Головою правління Молокія став Тарас Яровий
Головою правління Молокія став Тарас Яровий

Молокопереробна компанія “Молокія” повідомила про кадрові зміни. 18 листопада головою правління підприємства став Тарас Яровий, він очолить всю операційну діяльність компанії.

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Про це компанія повідомила Delo.ua.

Зазначається, що співзасновник і багаторічний керівник компанії "Молокія" Віталій Ковальчук залишається на посаді голови і приєднується до наглядової ради.

Тарас Яровий приєднався до команди "Молокія" у квітні 2024 року на посаду першого заступника. Перед цим він понад 20 років працював в українських та міжнародних FMCG компаніях, серед яких Bel Group, Vitmark, ГК Альянс.

“Коли ми з партнерами 25 років тому прийшли на завод, то поставили собі за мету створити компанію небайдужих людей, які в першу чергу хочуть зробити безпечний і близький до природного стану продукт. Справедливість та чесність завжди були для нас не просто словами, а основою наших відносин з партнерами, постачальниками, споживачами. Хочу побажати Тарасу тих якостей, які допоможуть компанії зростати: професіоналізм, справедливість і командність”, - наголосив Віталій Ковальчук.

“Моє основне завдання - продовжити еволюційний розвиток "Молокія", в тому числі – покращення ефективності переробки сировини, підвищення доданої вартості продуктів, подальший розвиток портфелю продуктів компанії, підвищення фінансових показників. При цьому незмінним залишиться і завжди буде для нас першим пріоритетом – якість та збереження природної користі молочних продуктів для споживача”, — зазначив Тарас Яровий.

ДОВІДКА:

"Молокія" — українська сімейна компанія, що займається виробництвом і продажем молочних продуктів, асортимент налічує більше 80 позицій.

"Молокія" постачає продукцію для ритейлу, має власні філії та роздрібні магазини, широку дистриб'юторську мережу і робить постійні поставки для сегменту HoReCa. Місія компанії, максимально зберегти корисні властивості молока у продуктах і забезпечити здорове майбутнє для кожного українця.

Автор:
Світлана Манько