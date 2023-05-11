Все работники Раховского ЛИХ встали на защиту своего директора Василия Шемоты, которого хотят безосновательно уволить

На Закарпатье трудовой коллектив филиала "Раховское лесное исследовательское хозяйство" ГП "Леса Украины" считают решение об увольнении директора филиала Василия Шемоты безосновательным и требуют оставить его на должности. Это требование рабочих Раховского ЛИХ поддержали депутаты Раховского городского и Богданского поселкового совета.

В своих письмах и обращениях к ГСХП "Леса Украины", Государственному агентству лесных ресурсов, Закарпатской областной военной администрации и Закарпатскому облсовету трудовой коллектив отмечает, что приказ об увольнении Шемоты был издан "без объективных на то причин", ведь за время работы Шамоты во главе Раховского ЛИХ "наблюдается исключительно положительная динамика основных показателей хозяйственно-финансовой деятельности по сравнению с периодом 2019-2020 годов".

Работники также заявляют, что в 2022 году был проведен полный аудит предприятия, подтвердивший соответствие Раховского ЛИХ критериям и принципам Forest Stewardship Council (FSC) – Международной некоммерческой неправительственной организации, целью которой является продвижение ответственного управления лесами во всем мире.

Также подчеркивается, что в 2022 году предприятие получило чистый доход более 182 млн грн, что составляет 155,4% от показателя 2019 года, и что делает предприятие лидером среди всех предприятий Закарпатской области. Также предприятие является одним из лидеров по размеру заработной платы в области, средняя зарплата по Раховскому лесхозу по состоянию на 2022 год составила 16 386 грн.

Кроме того, работники лесхоза отмечают, что во время полномасштабной российской агрессии Раховское ЛИХ стабильно обеспечивает потребности ВСУ. В зону боевых действий регулярно передается гуманитарная помощь, продукты питания и лесопродукция, предприятие предоставило военным 8 грузовых автомобилей. Только за последний год, говорится в письмах трудового коллектива, предприятие заплатило в бюджеты всех уровней около 77 млн грн налогов.

Требования работников Раховского ЛИХ не увольнять Василия Шемоту также поддержали депутаты Раховского городского совета и Богданского поселкового совета, мотивируя это высокими показателями хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Оба совета обратились с соответствующими рекомендациями к руководству ГСХП "Леса Украины".

5 мая состоялась встреча представителей трудового коллектива с руководителем Раховской районной военной администрации Владиславом Кичем, главой Раховского городского совета, депутатами территориальных громад района и представителями "Ассоциации деревообработчиков". Как отметили в Раховском ЛИХ, "местные власти, предприниматели деревообрабатывающей отрасли и коллектив выразили свою поддержку директору филиала Василию Шемоте" и оценили его работу как эффективную.

"Работники предприятия настроены очень решительно и оставляют за собой право применять любые разрешенные средства, чтобы отстоять нашего достойного руководителя", – заявил коллектив Раховского ЛИХ.