Всі робітники Рахівського ЛДГ встали на захист свого директора Василя Шемоти, якого хочуть безпідставно звільнити

На Закарпатті трудовий колектив філії "Рахівськое лісове дослідне господарство" ДСГП "Ліси України" вважають рішення про звільнення директора підприємства Василя Шемоти безпідставним і вимагають залишити його на посаді. Цю вимогу робітників Рафівського ЛДГ підтримали депутати Рахівської міської та Богданської селищної рад.

У своїх листах та зверненнях до ДСГП "Ліси України", Державного агентства лісових ресурсів, Закарпатської обласної військової адміністрації та Закарпатської облради трудовий колектив зазначає, що наказ про звільнення Шемоти було видано "без об'єктивних на те причин", адже за час роботи Шамоти на чолі Рахівського ЛДГ "спостерігається виключно позитивна динаміка основних показників господарсько-фінансової діяльності у порівнянні з періодом 2019-2020 років".

Робітники також заявляють, що у 2022 році було проведено повний аудит підприємства, щодо підтвердив відповідність Рахівського ЛДГ критеріям та принципам Forest Stewardship Council (FSC) – Міжнародної некомерційної неурядової організації, метою якої є просування відповідального управління лісами в усьому світі.

Також підкреслюється, що у 2022 році підприємство отримало чистий дохід більше 182 млн грн, що становить 155,4% від показника 2019 року, і що робить підприємство лідером серед усіх підприємств Закарпатської області. Також підприємство є одним з лідерів за розміром заробітної плати в області, середня зарплата на Рахівському ЛДГ станом на 2022 рік склала 16 386 грн.

Крім того, працівники лісгоспу зазначають, що за час повномасштабної російської агресії Рахівське ЛДГ стабільно забезпечує потреби ЗСУ. В зону бойових дій регулярно передається гуманітарна допомога, продукти харчування та лісопродукція, підприємство надало військовим 8 вантажних автомобілів. Тільки за останній рік, йдеться в листах трудового колективу, підприємство заплатило у бюджети всіх рівнів майже 77 млн грн податків.

Вимоги працівників Рахівського ЛДГ не звільняти Василя Шемоту також підтримали депутати Рахівської міської ради та Богданської селищної ради мотивуючи це високими показниками господарсько-фінансової діяльності підприємства. Обидві ради звернулися з відповідними рекомендаціями до керівництва ДСЛГ "Ліси України".

5 травня відбулася зустріч представників трудового колективу з керівником Рахівської районної військової адміністрації Владиславом Кичем, головою Рахівської міської ради, депутатами територіальних громад району та представниками "Асоціації деревообробників". Як зазначили в Рахівському ЛДГ, "місцева влада, підприємці деревообробної галузі та колектив висловили свою підтримку директору філії Василю Шемоті" та оцінили його роботу як ефективну.

"Працівники підприємства налаштовані дуже рішуче i залишають за собою право застосовувати будь-які дозволені засоби, щоб відстояти нашого гідного керівника", - заявив колектив Рахівського ЛДГ.