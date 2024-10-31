За девять месяцев 2024 года Грузия увеличила экспорт вина на 9%

Экспорт вина из Грузии за январь-сентябрь 2024 г. вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 73,6 млн литров, а в денежном эквиваленте — на 11%, до $214,5 млн.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По итогам первого полугодия 2024 года темпы роста экспорта были еще выше: объем экспорта в литрах увеличился на 26% (до 54,5 млн. литров), а в стоимостном выражении — на 24% (до $156,7 млн.).

В первом квартале этого года рост экспорта составил 54% и 48% соответственно.

В третьем квартале текущего года наблюдается снижение экспортных объемов: Грузия экспортировала 19,1 млн литров вина на сумму $57,8 млн, тогда как во втором квартале объемы составляли 24,8 млн литров на $73 млн, а в первом — 29,7 млн литров на $83,7 млн.

В 2023 году экспорт вина из Грузии вырос на 2,6% в денежном выражении, достигнув $259 млн, однако объемы поставок снизились на 12% – до 89,5 млн литров.

Верховная Рада Украины приняла законопроект "О винограде и продуктах виноградарства" (№ 9139), который направлен на согласование украинского законодательства с международными стандартами в сфере производства виноградарских и винодельческих продуктов.