За дев’ять місяців 2024 року Грузія збільшила експорт вина на 9%

Експорт вина з Грузії за січень-вересень 2024 року зріс на 9% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, досягнувши 73,6 млн літрів, а в грошовому еквіваленті — на 11%, до $214,5 млн.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

За підсумками першого півріччя 2024 року темпи зростання експорту були ще вищими: обсяг експорту в літрах збільшився на 26% (до 54,5 млн літрів), а у вартісному вираженні — на 24% (до $156,7 млн).

У першому кварталі цього року зростання експорту становило 54% і 48% відповідно.

Втім, у третьому кварталі поточного року спостерігається зниження експортних обсягів: Грузія експортувала 19,1 млн літрів вина на суму $57,8 млн, тоді як у другому кварталі обсяги становили 24,8 млн літрів на $73 млн, а в першому — 29,7 млн літрів на $83,7 млн.

У 2023 році експорт вина з Грузії зріс на 2,6% у грошовому вираженні, досягнувши $259 млн, проте обсяги поставок знизилися на 12% — до 89,5 млн літрів.

Додамо, Верховна Рада України прийняла законопроект "Про виноград та продукти виноградарства" (№ 9139), який спрямований на узгодження українського законодавства з міжнародними стандартами у сфері виробництва виноградарських і виноробних продуктів.