Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Сміливі рішення

Сміливі 

рішення
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Бизнесработает

Бизнес

работает
Категория
Авто
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Бестселлеры июля: какие авто выбирали украинцы

Бестселлеры июля: какие авто выбирали украинцы
Иллюстрация: ua.depositphotos.com

В июле наиболее популярными моделями новых легковых автомобилей на украинском рынке стали представители известных брендов, сформировавших треть всех продаж.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Согласно данным, лидером с большим отрывом остался Renault Duster, занявший первое место среди бестселлеров.

На втором месте оказался кроссовер Toyota RAV -4, а третье место занял электромобиль Honda M-NV.

В десятку самых популярных автомобилей июля также вошли:

  1. Renault Duster – 541 проданных единиц
  2. Toyota RAV-4 – 387 единиц
  3. Honda M-NV – 239 единиц
  4. Toyota Camry – 180 единиц
  5. Mazda CX5 – 147 единиц
  6. Toyota Hilux – 143 единицы
  7. Kia Sportage – 141 единица
  8. B yd Song Plus – 134 единицы
  9. Vlkswagen Touareg – 130 единиц
  10. Skoda Octavia – 123 единицы

Эти модели оказались наиболее популярными среди украинских автолюбителей и сформировали треть рынка новых легковых автомобилей в Украине в июле 2024 года .

Импорт легковых автомобилей в Украину увеличился

Добавим, что украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024 года. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.

В общей сложности, за пять месяцев 2024 года в Украину ввезли 144 824 легковых авто (подержанных и новых), что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Общая таможенная стоимость этих авто составила 1 млрд 947 млн долларов, что на 52% больше, чем в прошлом.

При этом крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко