Бестселлеры июля: какие авто выбирали украинцы

В июле наиболее популярными моделями новых легковых автомобилей на украинском рынке стали представители известных брендов, сформировавших треть всех продаж.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Согласно данным, лидером с большим отрывом остался Renault Duster, занявший первое место среди бестселлеров.

На втором месте оказался кроссовер Toyota RAV -4, а третье место занял электромобиль Honda M-NV.

В десятку самых популярных автомобилей июля также вошли:

Renault Duster – 541 проданных единиц Toyota RAV-4 – 387 единиц Honda M-NV – 239 единиц Toyota Camry – 180 единиц Mazda CX5 – 147 единиц Toyota Hilux – 143 единицы Kia Sportage – 141 единица B yd Song Plus – 134 единицы Vlkswagen Touareg – 130 единиц Skoda Octavia – 123 единицы

Эти модели оказались наиболее популярными среди украинских автолюбителей и сформировали треть рынка новых легковых автомобилей в Украине в июле 2024 года .

Импорт легковых автомобилей в Украину увеличился

Добавим, что украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024 года. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.

В общей сложности, за пять месяцев 2024 года в Украину ввезли 144 824 легковых авто (подержанных и новых), что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Общая таможенная стоимость этих авто составила 1 млрд 947 млн долларов, что на 52% больше, чем в прошлом.

При этом крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто.

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