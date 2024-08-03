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Бестселлеры июля: какие авто выбирали украинцы
В июле наиболее популярными моделями новых легковых автомобилей на украинском рынке стали представители известных брендов, сформировавших треть всех продаж.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Согласно данным, лидером с большим отрывом остался Renault Duster, занявший первое место среди бестселлеров.
На втором месте оказался кроссовер Toyota RAV -4, а третье место занял электромобиль Honda M-NV.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В десятку самых популярных автомобилей июля также вошли:
- Renault Duster – 541 проданных единиц
- Toyota RAV-4 – 387 единиц
- Honda M-NV – 239 единиц
- Toyota Camry – 180 единиц
- Mazda CX5 – 147 единиц
- Toyota Hilux – 143 единицы
- Kia Sportage – 141 единица
- B yd Song Plus – 134 единицы
- Vlkswagen Touareg – 130 единиц
- Skoda Octavia – 123 единицы
Эти модели оказались наиболее популярными среди украинских автолюбителей и сформировали треть рынка новых легковых автомобилей в Украине в июле 2024 года .
Импорт легковых автомобилей в Украину увеличился
Добавим, что украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024 года. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.
В общей сложности, за пять месяцев 2024 года в Украину ввезли 144 824 легковых авто (подержанных и новых), что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Общая таможенная стоимость этих авто составила 1 млрд 947 млн долларов, что на 52% больше, чем в прошлом.
При этом крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто.
Источник фото: ua.depositphotos.com