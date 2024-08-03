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Бестселери липня: які авто обирали українці
У липні найбільш популярними моделями нових легкових автомобілів на українському ринку стали представники відомих брендів, які сформували третину всіх продажів.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Згідно з даними, лідером з великим відривом залишився Renault Duster, який посів перше місце серед бестселерів.
На другому місці опинився кросовер Toyota RAV-4, а третє місце зайняв електромобіль Honda M-NV.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
До десятки найпопулярніших автомобілів липня також увійшли:
- Renault Duster - 541 проданих одиниць
- Toyota RAV-4 - 387 одиниць
- Honda M-NV - 239 одиниць
- Toyota Camry - 180 одиниць
- Mazda CX5 - 147 одиниць
- Toyota Hilux - 143 одиниці
- Kia Sportage - 141 одиниця
- B yd Song Plus - 134 одиниці
- Vlkswagen Touareg - 130 одиниць
- Skoda Octavia - 123 одиниці
Ці моделі виявилися найбільш популярними серед українських автолюбителів і сформували третину ринку нових легкових авто в Україні у липні 2024 року.
Імпорт легкових авто в Україну збільшився
Додамо, що український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував значне пожвавлення у липні 2024 року. Минулого місяця було зареєстровано близько 6,4 тисячі нових легкових авто.
Загалом, за п’ять місяців 2024 року в Україну ввезли 144 824 легкових авто (вживаних та нових), що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Загальна митна вартість цих авто становила 1 млрд 947млн доларів, що на 52% більше, ніж торік.
При цьому найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто.
Джерело фото: ua.depositphotos.com