Бестселери липня: які авто обирали українці

У липні найбільш популярними моделями нових легкових автомобілів на українському ринку стали представники відомих брендів, які сформували третину всіх продажів.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Згідно з даними, лідером з великим відривом залишився Renault Duster, який посів перше місце серед бестселерів.

На другому місці опинився кросовер Toyota RAV-4, а третє місце зайняв електромобіль Honda M-NV.

До десятки найпопулярніших автомобілів липня також увійшли:

Renault Duster - 541 проданих одиниць Toyota RAV-4 - 387 одиниць Honda M-NV - 239 одиниць Toyota Camry - 180 одиниць Mazda CX5 - 147 одиниць Toyota Hilux - 143 одиниці Kia Sportage - 141 одиниця B yd Song Plus - 134 одиниці Vlkswagen Touareg - 130 одиниць Skoda Octavia - 123 одиниці

Ці моделі виявилися найбільш популярними серед українських автолюбителів і сформували третину ринку нових легкових авто в Україні у липні 2024 року.

Імпорт легкових авто в Україну збільшився

Додамо, що український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував значне пожвавлення у липні 2024 року. Минулого місяця було зареєстровано близько 6,4 тисячі нових легкових авто.

Загалом, за п’ять місяців 2024 року в Україну ввезли 144 824 легкових авто (вживаних та нових), що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Загальна митна вартість цих авто становила 1 млрд 947млн доларів, що на 52% більше, ніж торік.

При цьому найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто.

Джерело фото: ua.depositphotos.com