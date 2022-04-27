Цена автогаза на "приватовских" заправках подскочила на 1 грн/л, бензина и ДТ — на 2 грн/л

Автозаправки консолидированной сети "Приват" 27 апреля подняли цену на сжиженный газ на 1 грн/л, до 30,37-30,38 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

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Кроме того, в крупной сети SOCAR литр автогаза подорожал на 67 копеек, до 31,32 гривны. Также цены подняли АЗС Chipo (на 86 копеек, до 31,30 грн/л), "БРСМ-Нафта" (на 21 копейку, до 30,87 грн/л) и "Автотранс" (на 30 копеек, до 30,98 грн/л). В связи с перечисленными изменениями средняя цена литра СУГ по Украине выросла на 37 копеек, до 30,37 грн/л.

При этом большинство "приватовских" заправок в среду также подняли цену на бензины и дизельное топливо на 2 грн/л. Так, литр А-92 подорожал до 35,10 грн, А-95 — до 36,10 грн, а ДТ — до 40,66 грн.

Напомним при этом, что предельные цены, установленные Министерством экономики, на сегодня составляют 34,10 грн/л для бензинов и 38,66 грн/л. Большинство основных сетей АЗС подняли ценники до этих отметок еще в понедельник, 25 апреля.

Цены же при безналичной продаже на "приватовских" АЗС повысились еще больше. Согласно сайту компании "Авиас", при оплате топливными картами А-92 стоит 39,19 грн/л (на 15% больше предельной цены), фирменная марка бензина А-95 – 40,66 грн/л (+19% к установленному максимуму), а "обычный" А-95 – 40,10 грн/л (+18%). Стоимость фирменного дизтоплива составляет 44,66 грн/л (+16%). Как отмечают в "А-95", ранее превышение предельных цен наблюдалось только на несетевых станциях.

В то же время станции сети "Укрнафта" (552 АЗС), часть которой принадлежит группе "Приват", цены на топливо пока не повышали. Так, бензин марки А-92 остается на уровне 33,10 грн/л, А-95 — 34,10 грн/л, ДТ — 38,66 грн/л.

Источник фото: ua.depositphotos.com