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Центр Киева перекроют 16 июня: в чем причина

перекрытие в киеве, перекрытие дороги, перекрытие улиц, киев
Фото: ua.depositphotos.com

В пятницу, 16 июня, движение для транспортных средств по центральным улицам Киева будет ограничено.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Уточняется, что такие мероприятия прибегли в связи с проведением мероприятий. Однако о каких именно событиях идет речь, пока в полиции не уточняются.

"О возобновлении движения мы сообщим дополнительно", - отметили правоохранители.

Полицейские также обратились к водителям с просьбой отнестись к пониманию временных ограничений и планировать свой маршрут заранее.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан