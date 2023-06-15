- Категория
- Авто
- Дата публикации
-
Центр Киева перекроют 16 июня: в чем причина
В пятницу, 16 июня, движение для транспортных средств по центральным улицам Киева будет ограничено.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.
Уточняется, что такие мероприятия прибегли в связи с проведением мероприятий. Однако о каких именно событиях идет речь, пока в полиции не уточняются.
"О возобновлении движения мы сообщим дополнительно", - отметили правоохранители.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Полицейские также обратились к водителям с просьбой отнестись к пониманию временных ограничений и планировать свой маршрут заранее.
Источник фото: ua.depositphotos.com