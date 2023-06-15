Центр Киева перекроют 16 июня: в чем причина

В пятницу, 16 июня, движение для транспортных средств по центральным улицам Киева будет ограничено.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

Уточняется, что такие мероприятия прибегли в связи с проведением мероприятий. Однако о каких именно событиях идет речь, пока в полиции не уточняются.

"О возобновлении движения мы сообщим дополнительно", - отметили правоохранители.

Полицейские также обратились к водителям с просьбой отнестись к пониманию временных ограничений и планировать свой маршрут заранее.

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