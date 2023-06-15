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Центр Києва перекриють 16 червня: в чому причина
У п'ятницю,16 червня, рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва буде обмежено.
Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
Уточнюється, що таке рішення ухвалили у зв'язку із проведенням заходів. Проте про які саме події йдеться, наразі в поліції не уточняють. Які вулиці перекриють, не уточнюють також.
"Про відновлення руху ми повідомимо додатково", — зауважили правоохоронці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Поліцейські також звернулися до водіїв з проханням поставитися з розумінням до тимчасових обмежень та планувати свій маршрут завчасно.
Джерело фото: ua.depositphotos.com