Четвертого поколения не будет. Mercedes-Benz снимает модель CLS с производства

Mercedes-Benz продолжает упрощать ассортимент продукции: производство автомобилей CLS-класса прекратится 31 августа 2023 года. Об этом сообщил представитель Mercedes-Benz USA изданию The Drive.

CLS пережил три поколения: последнее делится платформой, двигателем и технологиями с E-классом.

"Учитывая глобальный потенциал роста и в рамках нашего стратегического планирования портфолио продуктов, мы решили завершить жизненный цикл CLS 31 августа 2023 с переходом E-класса на серию 214", – сказал спикер.

В компании считают, что поклонники CLS, которые все хотят иметь элегантный четырехдверный дизайн, могут удовлетвориться одним из новых электрических седанов бренда – Mercedes EQE или EQS.

"По нашему мнению, наш текущий ассортимент продукции подходит для эмоционально-привлекательного дизайна как никогда. В этом отношении такие модели, как EQE и EQS, предлагают привлекательные альтернативы как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения ценового сегмента. Кроме того, четырехдверный AMG GT и дальше будет частью модельного ряда", – высказался представитель Mercedes-Benz USA.

Напомним, весной 2022 года Mercedes-Benz представил свой долгосрочный стратегический план, предусматривающий сокращение портфолио продуктов автопроизводителя. Позже издание Car and Driver писало, что компания уменьшит количество моделей с 33 до 14. При этом СМИ указывало, что CLS-класс "уйдет" в 2024 году.