Четвертого покоління не буде. Mercedes-Benz знімає модель CLS із виробництва

Mercedes-Benz продовжує спрощувати асортимент продукції: виробництво автівок CLS-класу припиниться 31 серпня 2023 року. Про це повідомив представник Mercedes-Benz USA виданню The Drive.

CLS пережив три покоління: останнє ділиться платформою, двигуном та технологіями з E-класом.

"Зважаючи на глобальний потенціал зростання та в рамках нашого стратегічного планування портфоліо продуктів, ми вирішили завершити життєвий цикл CLS 31 серпня 2023 року з переходом E-класу на серію 214", – сказав речник.

У компанії вважають, що прихильники CLS, які все хочуть мати елегантний чотиридверний дизайн, можуть задовольнитися одним із нових електричних седанів бренду – Mercedes EQE або EQS.

"На нашу думку, наш поточний асортимент продукції підходить для емоційно-привабливого дизайну як ніколи. У цьому відношенні такі моделі, як EQE та EQS пропонують привабливі альтернативи як з точки зору дизайну, так і з точки зору цінового сегменту. Крім того, чотиридверний AMG GT і надалі буде частиною модельного ряду", – висловився представник Mercedes-Benz USA.

Нагадаємо, навесні 2022 року Mercedes-Benz виклав свій довгостроковий стратегічний план, який передбачає скорочення портфоліо продуктів автовиробника. Пізніше видання Car and Driver писало, що компанія зменшить кількість моделей із 33 до 14. При цьому ЗМІ вказувало, що CLS-клас "піде" в 2024 році.