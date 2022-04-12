Honda инвестирует 40 млрд долларов в производство электромобилей

Производитель автомобилей японская компания Honda motors планирует инвестировать 40 млрд долларов в производство электромобилей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

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Согласно сообщению, компания намерена потратить 2 триллиона японских иен(40 млрд долларов) на производство электромобилей. До 2030 года будет выпущено 30 моделей электромобилей, а объем производства составит 2 млн машин в год. К концу десятилетия электромобили будут составлять примерно 40% автопарка компании, а к 2040 году Honda намерена вовсе отказаться от производства автомобилей с бензиновым двигателем.

В марте Honda выпустила зеленые облигации на сумму 2,75 миллиарда долларов, которые намерена использовать для финансирования разработки и производства электромобилей и автомобилей на топливных элементах.

Во вторник, 12 апреля в компании заявили, что рассмотрят вопрос о выпуске большего количества ценных бумаг для финансирования своих расходов перехода, хотя придется дополнительно изучить особенности бюджета и сроков этого проекта.

Напомним, компания миллиардера Илона Маска Tesla установила в первом квартале 2022 года рекорд по поставкам электромобилей, несмотря на сложности с доступностью комплектующих, возникшие на мировом рынке из-за пандемии коронавируса.