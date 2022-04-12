Honda інвестує 40 млрд доларів у виробництво електромобілів

Виробник автомобілів японська компанія Honda motors планує інвестувати 40 млрд доларів у виробництво електромобілів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

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Згідно з повідомленням, компанія має намір витратити 2 трильйони японських єн (40 млрд доларів) на виробництво електромобілів. До 2030 року буде випущено 30 моделей електромобілів, а обсяг виробництва становитиме 2 млн машин на рік. До кінця десятиліття електромобілі становитимуть приблизно 40% автопарку компанії, а до 2040 року Honda має намір зовсім відмовитися від виробництва автомобілів із бензиновим двигуном.

У березні Honda випустила зелені облігації на суму 2,75 мільярда доларів, які має намір використати для фінансування розробки та виробництва електромобілів та автомобілів на паливних елементах.

У вівторок, 12 квітня, в компанії заявили, що розглянуть питання про випуск більшої кількості цінних паперів для фінансування своїх витрат переходу, хоча доведеться додатково вивчити особливості бюджету та термінів цього проєкту.

Нагадаємо, компанія мільярдера Ілона Маска Tesla встановила в першому кварталі 2022 року рекорд з постачання електромобілів, незважаючи на складності з доступністю комплектуючих, що виникли на світовому ринку через пандемію коронавірусу.