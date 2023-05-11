Hyundai Motor инвестирует 2,4 млрд долларов в Индию: хочет увеличить производство электрокаров

Южнокорейская компания Hyundai Motor инвестирует 2,45 млрд долларов в индийский штат Тамилнад в течение следующих 10 лет, чтобы увеличить производство электромобилей в самой густонаселенной стране мира. Об этом пишет Reuters.

Город Ченнаи в штате Тамилнад называют азиатским Детройтом. Населённый пункт является центром автомобильного производства, где ежегодно выпускаются миллионы автомобилей.

Hyundai также планирует собирать аккумуляторные блоки с мощностью 178 000 единиц в год и установить 100 зарядных станций в штате в течение следующих пяти лет.

Компания хочет увеличить объем производства на своем заводе возле Ченнаи с 775 000 до 850 000 автомобилей в год. Однако автопроизводитель автомобилей не раскрыл сроки достижения этой цели, ссылаясь на нестабильный спрос.

Фирма ожидает, что объем экспорта достигнет 319 000 автомобилей к 2032 году (в 2022 году этот показатель был на уровне 181 000).

В настоящее время Hyundai занимает около 15% доли на рынке легковых автомобилей Индии, уступая только Maruti Suzuki India, местному подразделению японской Suzuki Motor.

Напомним, для увеличения производства электромобилей Hyundai Motor Group планирует в целом потратить около 18,2 млрд долларов к 2030 году. Компания поставила своей целью стать одним из трех ведущих производителей электрокаров в мире.

Источник фото: ua.depositphotos.com