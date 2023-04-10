Как изменился украинский рынок новых авто в течение года: сравнение данных за I квартал

В Украине за I квартал 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых авто, что на 0,05% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с I кварталом 2022 произошли существенные изменения в рейтинге марок. В прошлом году лидерская позиция принадлежала Renault, тогда как в этом году первенство имеет Toyota, продажи которой выросли на четверть. Однако теперь Renault спустилась на одну строчку рейтинга с потерей в продажах в 36%.

Из топ-10 по продажам в Украине выбыли марки Chery, Mitsubishi, Nissan и Peugeot. В то же время BMW, Suzuki, Mazda и Lexus улучшили свои позиции и вошли в десятку.

В целом изменения в топ-10 марок по сравнению между I кварталами 2023 и 2022 годов выглядят следующим образом: