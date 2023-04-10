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Категория
Авто
Дата публикации

Как изменился украинский рынок новых авто в течение года: сравнение данных за I квартал

Автомобили, машины, легковушки
Автомобили. Фото: Hans / Pixabay

В Украине за I квартал 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых авто, что на 0,05% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с I кварталом 2022 произошли существенные изменения в рейтинге марок. В прошлом году лидерская позиция принадлежала Renault, тогда как в этом году первенство имеет Toyota, продажи которой выросли на четверть. Однако теперь Renault спустилась на одну строчку рейтинга с потерей в продажах в 36%.

Из топ-10 по продажам в Украине выбыли марки Chery, Mitsubishi, Nissan и Peugeot. В то же время BMW, Suzuki, Mazda и Lexus улучшили свои позиции и вошли в десятку.

В целом изменения в топ-10 марок по сравнению между I кварталами 2023 и 2022 годов выглядят следующим образом:

  • (+1) Toyota – 1739 шт. (+25%);
  • (-1) Renault – 1059 шт. (-36%);
  • (+4) Volkswagen – 945 шт. (+72%);
  • Skoda – 909 шт. (+34%);
  • (+6) BMW – 856 шт. (+180%);
  • (+4) Mercedes-Benz – 684 шт. (+97%);
  • (-2) Hyundai – 662 шт. (-0,2%);
  • (+9) Suzuki – 563 шт. (+147%);
  • (+3) Mazda – 469 шт. (+60%);
  • (+13) Lexus – 389 шт. (+232%).