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Как изменился украинский рынок новых авто в течение года: сравнение данных за I квартал
В Украине за I квартал 2023 года зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых авто, что на 0,05% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с I кварталом 2022 произошли существенные изменения в рейтинге марок. В прошлом году лидерская позиция принадлежала Renault, тогда как в этом году первенство имеет Toyota, продажи которой выросли на четверть. Однако теперь Renault спустилась на одну строчку рейтинга с потерей в продажах в 36%.
Из топ-10 по продажам в Украине выбыли марки Chery, Mitsubishi, Nissan и Peugeot. В то же время BMW, Suzuki, Mazda и Lexus улучшили свои позиции и вошли в десятку.
В целом изменения в топ-10 марок по сравнению между I кварталами 2023 и 2022 годов выглядят следующим образом:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- (+1) Toyota – 1739 шт. (+25%);
- (-1) Renault – 1059 шт. (-36%);
- (+4) Volkswagen – 945 шт. (+72%);
- Skoda – 909 шт. (+34%);
- (+6) BMW – 856 шт. (+180%);
- (+4) Mercedes-Benz – 684 шт. (+97%);
- (-2) Hyundai – 662 шт. (-0,2%);
- (+9) Suzuki – 563 шт. (+147%);
- (+3) Mazda – 469 шт. (+60%);
- (+13) Lexus – 389 шт. (+232%).