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Як змінився український ринок нових авто протягом року: порівняння даних за I квартал
В Україні протягом І кварталу 2023 року зареєстрували 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж протягом аналогічного періоду торік. Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що порівняно з I кварталом 2022 відбулися суттєві зміни у рейтингу марок. Минулого року лідерська позиція належала Renault, тоді як цьогоріч першість має Toyota, продажі якої зросли на чверть. Однак тепер Renault спустилась на одну сходинку рейтингу з втратою у продажах у 36%.
Із топ-10 за продажами в Україні вибули марки Chery, Mitsubishi, Nissan і Peugeot. Водночас BMW, Suzuki, Mazda та Lexus покращили свої позиції та ввійшли до десятки.
Загалом зміни в топ-10 марок порівняно між І кварталами 2023 та 2022 років виглядають наступним чином:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- (+1) Toyota – 1739 шт. (+25%);
- (-1) Renault – 1059 шт. (-36%);
- (+4) Volkswagen – 945 шт. (+72%);
- Skoda – 909 шт. (+34%);
- (+6) BMW – 856 шт. (+180%);
- (+4) Mercedes-Benz – 684 шт. (+97%);
- (-2) Hyundai – 662 шт. (-0,2%);
- (+9) Suzuki – 563 шт. (+147%);
- (+3) Mazda – 469 шт. (+60%);
- (+13) Lexus – 389 шт. (+232%).