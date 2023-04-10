Як змінився український ринок нових авто протягом року: порівняння даних за I квартал

В Україні протягом І кварталу 2023 року зареєстрували 11,2 тис. нових легкових авто, що на 0,05% більше ніж протягом аналогічного періоду торік. Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що порівняно з I кварталом 2022 відбулися суттєві зміни у рейтингу марок. Минулого року лідерська позиція належала Renault, тоді як цьогоріч першість має Toyota, продажі якої зросли на чверть. Однак тепер Renault спустилась на одну сходинку рейтингу з втратою у продажах у 36%.

Із топ-10 за продажами в Україні вибули марки Chery, Mitsubishi, Nissan і Peugeot. Водночас BMW, Suzuki, Mazda та Lexus покращили свої позиції та ввійшли до десятки.

Загалом зміни в топ-10 марок порівняно між І кварталами 2023 та 2022 років виглядають наступним чином: