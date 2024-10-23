Какие марки авто воруют чаще всего в Украине

По данным Министерства внутренних дел, 765 автомобилей угнали в Украине с начала 2024 года. Чаще всего воруют машины марок Nissan, ВАЗ и Volkswagen. По регионам преступления лидируют Донецкая и Херсонская области.

Об этом сообщает "Опендатабот".

По данным аналитиков, пик автоугонов пришелся на начало полномасштабной войны, впрочем, сейчас количество угонов утихает.

Так, с начала года в Украине украли 765 автомобилей, что явилось самым низким показателем с начала большой войны. К сравнению, за то же время в прошлом году было зафиксировано почти вдвое больше подобных преступлений — 1,2 тыс. угонов.

Всего за три года зафиксировано 15274 угнанных авто.

Где воруют больше всего машин

Как сообщают в "Опендатабот", больше всего автокраж стабильно фиксируется в Донецкой и Херсонской области — 256 и 166 случаев. В общей сложности это половина — 55% от общего количества угнанных авто в 2024 году.

"А вот третье место заняла Волынская область со 104 кражами — 13.6% от общего количества. Еще год назад антирейтинг замыкала Днепропетровщина с показателем в 137 угнанных авто или 11%. Впрочем, в этом году ситуация в регионе улучшилась на две позиции в рейтинге", – подчеркивают аналитики.

Какой транспорт воруют чаще всего

Отмечается, что традиционно больше всего воруют легковых автомобилей — 516 транспортных средств или 67.5% в 2024 году. Далее следуют грузовики и мотоциклы – 98 и 42 случая соответственно. В прошлом году популярностью также пользовались автоприцепы – 113 дел.

Как отмечают аналитики, всего в течение большой войны украли больше всего ВАЗов (2107 и 21063) — 2,4 тыс., ГАЗов — 1 тыс. и Renault — 750 автомобилей (преимущественно Duster).

В этом году наиболее популярными среди воров стали автомобили марки Nissan — 61 угон (8%). ВАЗ и Volkswagen также держатся в тройке лидеров – 57 (7.5%) и 53 (6.9%) машины.

Ранее в "Опендатаботе" сообщали, что с начала года почти 2 тысячи человек погибли, а еще почти 21 тысяча была травмирована в ДТП. Больше всего аварий произошло в Киеве, на Днепропетровщине и Одесщине. Самыми опасными автодорогами по количеству ДТП сейчас являются M-06 Киев — Чоп и М-30 Стрый — Умань — Днепр — Изварино.