Які марки авто крадуть найчастіше в Україні

За даними Міністерства внутрішніх справ, 765 автомобілів вкрали в Україні від початку 2024 року.. Найчастіше крадуть машини марок Nissan, ВАЗ та Volkswagen. За регіонами злочину лідирують Донецька та Херсонська області.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За даними аналітиків, пік автовикрадень припав на початок повномасштабної війни, втім наразі кількість угонів вщухає.

Так, від початку року в Україні вкрали 765 автомобілів, що стало найнижчим показником від початку великої війни. До порівняння, за той самий час торік було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів — 1,2 тис. угони.

Загалом за три роки зафіксовано 15274 викрадених авто.

Де крадуть найбільше машин

Як повідомляють в "Опендатабот", найбільше автокрадіжок стабільно фіксується у Донецькій та Херсонській області — 256 та 166 випадків. Загалом це половина — 55% від загальної кількості викрадених авто у 2024 році.

"А ось третє місце цьогоріч посіла Волинська область із 104 крадіжками — 13.6% від загальної кількості. Ще рік тому антирейтинг замикала Дніпропетровщина з показником у 137 викрадених авто або 11%. Втім, цьогоріч ситуація в регіоні покращилась аж на дві позиції в рейтингу", - підкреслюють аналітики.

Який транспорт крадуть найчастіше

Зазначається, що традиційно, найбільше крадуть легкових автомобілів — 516 транспортних засобів або 67.5% у 2024 році. Далі йдуть вантажівки та мотоцикли — 98 та 42 випадки відповідно. Минулого року популярністю також користувалися автопричепи — 113 справ.

Як наголошують аналітики, загалом протягом великої війни вкрали найбільше ВАЗів (2107 та 21063) — 2,4 тис., ГАЗів — 1 тис. та Renault — 750 автівок (переважно, Duster).

Цьогоріч найбільш популярними серед крадіїв стали автівки марки Nissan — 61 викрадення (8%). ВАЗ та Volkswagen також тримаються у трійці лідерів — 57 (7.5%) та 53 (6.9%) машини.

Раніше в "Опендатабот" повідомляли, що від початку року майже 2 тисячі людей загинули, а ще майже 21 тисяча була травмована у ДТП. Найбільше аварій трапилось у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині. А найнебезпечнішими автодорогами за кількістю ДТП наразі є M-06 Київ — Чоп та М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине.