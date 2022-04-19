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Компания выпускающая автомобили Peugeot, Opel и Chrysler, закрывает единственный завод в РФ
Автомобильная корпорация Stellantis, которой принадлежат бренды Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën и FIAT, остановила свой единственный российский завод "ПСМА Рус" в Калуге.
Об этом говорится на сайте корпорации.
"Учитывая стремительное увеличение перекрестных санкций и логистические проблемы, Stellantis приостановила производство в Калуге, чтобы гарантировать соблюдение всех перекрестных санкций и защитить своих работников", – отметили в Stellantis.
Там подчеркнули, что осуждают насилие и поддерживают все действия, которые могли бы восстановить мир в Украине.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее стало известно, что Госдепартамент Соединенных Штатов Америки в настоящее время изучает все доступные инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за войну в Украине, включая возможность объявить РФ государством, поддерживающим терроризм.