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Компанія, що випускає автомобілі Peugeot, Opel і Chrysler, закриває свій завод у РФ
Автомобільна корпорація Stellantis, якій належать бренди Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën та FIAT, зупинила свій єдиний російський завод "ПСМА Рус" у Калузі.
Про це йдеться на сайті корпорації.
"З огляду на стрімке збільшення перехресних санкцій та логістичні проблеми, Stellantis призупинила виробництво в Калузі, щоб гарантувати дотримання всіх перехресних санкцій та захистити своїх працівників", — зазначили у Stellantis.
Там наголосили, що засуджують насильство та підтримують всі дії, які могли б відновити мир в Україні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Держдепартамент Сполучених Штатів Америки нині вивчає всі доступні інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включаючи можливість оголосити РФ державою, яка підтримує тероризм.