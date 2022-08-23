Переходят на производство электромобилей: компания Ford сокращает 3000 рабочих мест

Компания Ford Motor сократит 3000 штатных и контрактных рабочих мест, преимущественно в Северной Америке и Индии, во время реструктуризации, чтобы догнать компанию Tesla Илона Маска в производстве электромобилей.

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Об этом пишет Reuters.

Как заявил исполнительный директор Ford Джим Фарли, поскольку автомобильная промышленность переходит на электромобили и цифровые услуги, у автопроизводителя из города Дирборн, штат Мичиган, слишком много людей.

"Мы прекращаем работу, а также реорганизуем и упрощаем функции во всем бизнесе. Позже вы услышите больше деталей", - написали Фарли и председатель правления Ford Билл Форд в общем электронном письме.

Они отметили, что структура расходов компании "неконкурентоспособна по сравнению с традиционными и новыми конкурентами", а сокращение персонала коснется всех подразделений компании.

Как и у других известных автопроизводителей, у Ford есть рабочая сила, которая в основном нанята для поддержки линейки традиционных технологий сгорания. В дальнейшем Фарли разработал для Ford стратегию разработки широкого ассортимента электромобилей.

Как и Tesla, Ford хочет получить больше прибыли с помощью услуг, зависящих от цифрового ПО и подключения.

Прибыль Tesla до налогообложения в этом году превысила прибыль Ford, и Фарли прямо сказал о необходимости сокращения расходов.

Увеличение цен на аккумуляторы, сырье и доставку создает дополнительное давление на Ford и других автопроизводителей.

Тем не менее, Ford придерживается своего прогноза прибыли за весь год, несмотря на более высокие расходы на 3 миллиарда долларов из-за инфляции.

Отметим, компания Tesla приостановила прием заявок на изготовление и доставку популярного автомобиля Tesla Model 3 Long Range.