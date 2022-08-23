Переходять на виробництво електромобілей: компанія Ford скорочує 3000 робочих місць

Компанія Ford Motor скоротить 3000 штатних і контрактних робочих місць, переважно в Північній Америці та Індії, під час реструктуризації, щоб наздогнати компанію Tesla Ілона Маска у гонитві розробок програмно-керованих електромобілів.

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Про це пише Reuters.

Як заявив виконавчий директор Ford Джим Фарлі, у автовиробника з міста Дірборн, штат Мічіган, занадто багато людей і що недостатня кількість співробітників має необхідні навички, оскільки автомобільна промисловість переходить на електромобілі та цифрові послуги.

"Ми припиняємо роботу, а також реорганізуємо та спрощуємо функції в усьому бізнесі. Пізніше ви почуєте більше деталей", — написали Фарлі та голова правління Ford Білл Форд у спільному електронному листі.

Вони зазначили, що структура витрат компанії "є неконкурентоспроможною порівняно з традиційними та новими конкурентами", а скорочення персоналу торкнеться всіх підрозділів компанії.

Як і в інших відомих автовиробників, у Ford є робоча сила, яка в основному найнята для підтримки лінійки традиційних технологій згоряння. Надалі Фарлі розробив для Ford стратегію розробки широкого асортименту електромобілів.

Як і Tesla, Ford хоче отримати більше прибутку за допомогою послуг, які залежать від цифрового програмного забезпечення та підключення.

Прибуток Tesla до оподаткування цього року перевищив прибуток Ford, і Фарлі прямо сказав про необхідність скорочення витрат.

Зростання цін на акумулятори, сировину та доставку створює додатковий тиск на Ford та інших автовиробників. Тим не менш, Ford дотримується свого прогнозу прибутку за весь рік, незважаючи на вищі витрати на 3 мільярди доларів через інфляцію.

Зазначимо, компанія Tesla призупинила прийом заявок на виготовлення та доставку популярного автомобіля Tesla Model 3 Long Range.