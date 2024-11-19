Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при сертификации импортируемых авто

Директора одного из органов сертификации и учредителя предприятия уведомили о подозрении в причастности к преступной схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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В период с 2021-го по 2023 год директор и учредитель предприятия организовали схему скрытых наличных расчетов при предоставлении сертификационных услуг для импортируемых автомобилей, подлежащих обязательной сертификации.

Официально была задекларирована незначительная часть доходов, остальные оставались в тени, что позволило компании избежать уплаты налогов. Общая сумма неуплаченных в бюджет налогов составляет более 62 миллионов гривен.

В ходе 25 обысков правоохранителями были изъяты:

· около 1,5 миллиона долл.;

· пустые бланки сертификатов;

· печати;

· клише ООО;

· электронный реестр выдачи сертификатов одного из ГП;

· журнал выдачи сертификатов;

· черновая бухгалтерия;

· компьютерная техника и серверы с реестрами сертификаций.

Вещественные подтверждения отражают масштаб операций и роль чиновников в обеспечении работы схемы.

Все изъятые средства арестованы и переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

В настоящее время продолжается досудебное расследование под руководством Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее мы сообщали, что теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн в течение 2022-2023 годов. Неуплаченные налоги от нелегального обращения сигарет могли бы обеспечить закупку 30 истребителей F-16 .