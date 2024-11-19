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Разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов при сертификации импортируемых авто
Директора одного из органов сертификации и учредителя предприятия уведомили о подозрении в причастности к преступной схеме уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В период с 2021-го по 2023 год директор и учредитель предприятия организовали схему скрытых наличных расчетов при предоставлении сертификационных услуг для импортируемых автомобилей, подлежащих обязательной сертификации.
Официально была задекларирована незначительная часть доходов, остальные оставались в тени, что позволило компании избежать уплаты налогов. Общая сумма неуплаченных в бюджет налогов составляет более 62 миллионов гривен.
В ходе 25 обысков правоохранителями были изъяты:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
· около 1,5 миллиона долл.;
· пустые бланки сертификатов;
· печати;
· клише ООО;
· электронный реестр выдачи сертификатов одного из ГП;
· журнал выдачи сертификатов;
· черновая бухгалтерия;
· компьютерная техника и серверы с реестрами сертификаций.
Вещественные подтверждения отражают масштаб операций и роль чиновников в обеспечении работы схемы.
Все изъятые средства арестованы и переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
В настоящее время продолжается досудебное расследование под руководством Службы безопасности Украины (СБУ).
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