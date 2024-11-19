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Викрито масштабну схему ухилення від сплати податків при сертифікації імпортованих авто
Директору одного з органів сертифікації та засновнику підприємства повідомлено про підозру у причетності до злочинної схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це інформує Офіс генерального прокурора.
У період з 2021-го по 2023 рік директор та засновник підприємства організували схему прихованих готівкових розрахунків під час надання сертифікаційних послуг для імпортованих автомобілів, що підлягали обов’язковій сертифікації.
Офіційно була задекларована незначна частина доходів, решта - залишалася в тіні, що дозволило компанії уникнути сплати податків. Загальна сума несплачених до бюджету податків сягає понад 62 мільйони гривень.
Під час 25 обшуків правоохоронцями було вилучено:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
· близько 1,5 мільйона дол.;
· порожні бланки сертифікатів;
· печатки;
· кліше ТОВ;
· електронний реєстр видачі сертифікатів одного з ДП;
· журнал видачі сертифікатів;
· чорнову бухгалтерію;
· комп’ютерну техніку та сервери з реєстрами сертифікацій.
Речові докази відображають масштаб операцій і роль посадовців у забезпеченні роботи схеми.
Всі вилучені кошти арештовано та передано до управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Наразі триває досудове розслідування під керівництвом Служби безпеки України (СБУ).
Раніше ми повідомляли, що тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн протягом 2022-2023 років. Несплачені податки від нелегального обігу сигарет могли б забезпечити закупівлю 30 винищувачів F-16.