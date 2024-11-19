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Викрито масштабну схему ухилення від сплати податків при сертифікації імпортованих авто

сбу, обшуки,
У справі пройшло 25 обшуків. Фото: Офіс генпрокурора

Директору одного з органів сертифікації та засновнику підприємства повідомлено про підозру у причетності до злочинної схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

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У період з 2021-го по 2023 рік директор та засновник підприємства організували схему прихованих готівкових розрахунків під час надання сертифікаційних послуг для імпортованих автомобілів, що підлягали обов’язковій сертифікації.

Офіційно була задекларована незначна частина доходів, решта - залишалася в тіні, що дозволило компанії уникнути сплати податків. Загальна сума несплачених до бюджету податків сягає понад 62 мільйони гривень.

Під час 25 обшуків правоохоронцями було вилучено:

·        близько 1,5 мільйона дол.;

·        порожні бланки сертифікатів;

·        печатки;

·        кліше ТОВ;

·        електронний реєстр видачі сертифікатів одного з ДП;

·        журнал видачі сертифікатів;

·        чорнову бухгалтерію;

·        комп’ютерну техніку та сервери з реєстрами сертифікацій.

Речові докази відображають масштаб операцій і роль посадовців у забезпеченні роботи схеми.

Всі вилучені кошти арештовано та передано до управління  Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Наразі триває досудове розслідування під керівництвом Служби безпеки України (СБУ).

Раніше ми повідомляли, що тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн протягом 2022-2023 років. Несплачені податки від нелегального обігу сигарет могли б забезпечити закупівлю 30 винищувачів F-16.

Автор:
Ольга Опенько