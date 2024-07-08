Самые популярные электромобили июня: каким авто отдали предпочтение украинцы

В июне украинский автопарк пополнили около 4,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Спрос на электромобили вырос на 35% по сравнению с июнем прошлого года.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Доля новых автомобилей среди зарегистрированных BEV, как и в прошлом году, составила 19%. Основную массу зарегистрированных электромобилей составляли легковые автомобили – 4079 шт. (новых – 784 шт., б/у – 3295 шт.). Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были только 8 автомобилей.

ТОП-5 новых электромобилей

По данным ассоциации, в ТОП-5 новых электромобилей июня входят:

Honda m-nv – 140 ед. Nissan Ariya – 91 ед. MG 4 – 71 ед. Volkswagen ID.4 – 71 ед. BYD Song Plus – 62 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

TESLA Model 3 – 419 ед. Nissan Leaf – 410 ед. TESLA Model Y – 367 ед. Volkswagen e-Golf – 208 ед. TESLA Model S – 196 ед.

За первое полугодие 2024 года свою первую регистрацию в Украине прошли более 24,4 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, из них 20% - новые и 80% - подержанные.

Украинцы стали меньше покупать автомобили с бензиновыми двигателями

В июне автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 71%.

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто, что почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023 года.

Заметно увеличилась доля гибридов с 18% до 22,9% и электромобилей - с 10,5% до 15,2%.

Напомним, в течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.

Источник фото: ua.depositphotos.com