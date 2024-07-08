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Самые популярные электромобили июня: каким авто отдали предпочтение украинцы
В июне украинский автопарк пополнили около 4,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Спрос на электромобили вырос на 35% по сравнению с июнем прошлого года.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Доля новых автомобилей среди зарегистрированных BEV, как и в прошлом году, составила 19%. Основную массу зарегистрированных электромобилей составляли легковые автомобили – 4079 шт. (новых – 784 шт., б/у – 3295 шт.). Среди 119 коммерческих электромобилей новыми были только 8 автомобилей.
ТОП-5 новых электромобилей
По данным ассоциации, в ТОП-5 новых электромобилей июня входят:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Honda m-nv – 140 ед.
- Nissan Ariya – 91 ед.
- MG 4 – 71 ед.
- Volkswagen ID.4 – 71 ед.
- BYD Song Plus – 62 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- TESLA Model 3 – 419 ед.
- Nissan Leaf – 410 ед.
- TESLA Model Y – 367 ед.
- Volkswagen e-Golf – 208 ед.
- TESLA Model S – 196 ед.
За первое полугодие 2024 года свою первую регистрацию в Украине прошли более 24,4 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, из них 20% - новые и 80% - подержанные.
Украинцы стали меньше покупать автомобили с бензиновыми двигателями
В июне автомобили с традиционными двигателями охватили более 61% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил 71%.
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 36,9% июньских продаж новых авто, что почти на 10 процентных пунктов меньше показателя июня 2023 года.
Заметно увеличилась доля гибридов с 18% до 22,9% и электромобилей - с 10,5% до 15,2%.
Напомним, в течение июня в Украине было зарегистрировано около 5,2 тыс. новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом году. Впервые в этом году спрос на новые автомобили в июне продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении.
Источник фото: ua.depositphotos.com