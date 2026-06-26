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Сеть супермаркетов Novus открывает первые магазины в двух городах на западе Украины

Novus
Новые магазины Novus заработают в августе. Фото: пресс-служба Novus

Сеть супермаркетов Novus получила от Антимонопольного комитета Украины разрешение аренды активов группы "Евротек" и планирует открыть на их месте свои первые магазины во Львове и Ивано-Франковске.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в решении АМКУ от 25 июня.

Регулятор предоставил разрешение ООО "Новус Украина" на приобретение в аренду активов – нежилых помещений, принадлежащих АО "ЗНИКИФ "Евротек Инвест".

Выход на новый рынок

В пресс-службе Novus сообщили Delo.ua, что во Львове первые супермаркеты Novus начнут работать в августе по адресам:

  • ул. Зеленая, 147
  • и просп. Червоной Калины, 60.

В Ивано-Франковске магазин откроют в сентябре по ул. Миколайчука, 2

Это первый выход сети на рынки этих городов.

«Западный регион, в частности Львов и Ивано-Франковск, являются для нас стратегически важными направлениями. Львов сегодня – один из ключевых потребительских центров и конкурентных рынков страны, а Ивано-Франковск демонстрирует стремительное развитие и высокий спрос на качественный ритейл», – прокомментировали в компании.

Сеть Novus работает в Украине с 2008 года, ее развивает компания BT Invest из Литвы. По состоянию на конец июня 2026 г. сеть насчитывает 173 локации в Киеве, Киевской области и других регионах Украины. Основателем и бенефициаром группы является литовский предприниматель Раймондас Туменас.

Напомним, сеть супермаркетов "Арсен", принадлежавшая компании «Евротек», официально подтвердила   закрытие всех магазинов   в Украине и заявила о выходе из розничного бизнеса. Компания также прекращает работу сетей "Фреш", "Союз" и "Квартал", объясняя решение желанием сосредоточиться на девелоперских и социальных проектах.

По предварительной информации, часть локаций займет уже сеть "Сільпо", которая уже   получила разрешение   на покупку Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Автор:
Светлана Манько