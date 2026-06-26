Мережа супермаркетів Novus відкриває перші магазини у двох містах на заході України

Мережа супермаркетів Novus отримала від Антимонопольного комітету України дозвіл на оренду активів групи "Євротек" та планує відкрити на їх місці свої перші магазини у Львові та Івано-Франківську.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у рішенні АМКУ від 25 червня.

Регулятор надав дозвіл ТОВ "Новус Україна" на набуття в оренду активів – нежитлових приміщент, що належить АТ "ЗНВКІФ "Євротек Інвест".

Вихід на новий ринок

У пресслужбі Novus повідомили Delo.ua, що Львові перші супермаркети Novus почнуть працювати у серпні за адресами:

вул. Зелена, 147

та просп. Червоної Калини, 60.

В Івано-Франківську магазин відкриють у вересні на вул. Миколайчука, 2.

Це перший вихід мережі на ринки цих міст.

«Західний регіон, зокрема Львів та Івано-Франківськ, є для нас стратегічно важливими напрямками. Львів сьогодні – один із ключових споживчих центрів та найбільш конкурентних ринків країни, а Івано-Франківськ демонструє стрімкий розвиток і високий попит на якісний ритейл», – прокоментували у компанії.

Мережа Novus працює в Україні з 2008 року, її розвиває компанія BT Invest із Литви. Станом на кінець червня 2026 року мережа налічує 173 локації у Києві, Київській області та інших регіонах України. Засновником і бенефіціаром групи є литовський підприємець Раймондас Туменас.

Нагадаємо, мережа супермаркетів “Арсен”, , яка належала компанії «Євротек», офіційно підтвердила закриття всіх магазинів в Україні та заявила про вихід із роздрібного бізнесу. Компанія також припиняє роботу мереж “Фреш”, “Союз” і “Квартал”, пояснюючи рішення бажанням зосередитися на девелоперських і соціальних проєктах.

За попередньою інформацією, частину локацій займе мережа “Сільпо”, яка вже отримала дозвіл на купівлю від Антимонопольного комітету України (АМКУ).