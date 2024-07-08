Найпопулярніші електромобілі червня: яким авто віддали перевагу українці

У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Попит на електромобілі зріс на 35% порівняно з червнем минулого року.

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Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Частка нових автомобілів серед зареєстрованих BEV, як і торік, склала 19%. Основну масу зареєстрованих електромобілів становили легкові авто – 4079 шт. (нових – 784 шт., уживаних – 3295 шт.). Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 авто.

ТОП-5 нових електромобілів

За даними асоціації, до ТОП-5 нових електромобілів червня входять:

Honda m-nv – 140 од. Nissan Ariya – 91 од. MG 4 – 71 од. Volkswagen ID.4 – 71 од. BYD Song Plus – 62 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

TESLA Model 3 – 419 од. Nissan Leaf – 410 од. TESLA Model Y – 367 од. Volkswagen e-Golf – 208 од. TESLA Model S – 196 од.

Загалом за перше півріччя 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 24,4 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, з них 20% – нові та 80% – вживані.

Українці стали менше купувати авто з бензиновими двигунами

У червні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 71%.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023 року.

Натомість помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9% та електромобілів - з 10,5% до 15,2%.

Нагадаємо, впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Вперше у цьому році попит на нові авто у червні продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com