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Найпопулярніші електромобілі червня: яким авто віддали перевагу українці
У червні український автопарк поповнили майже 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Попит на електромобілі зріс на 35% порівняно з червнем минулого року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Частка нових автомобілів серед зареєстрованих BEV, як і торік, склала 19%. Основну масу зареєстрованих електромобілів становили легкові авто – 4079 шт. (нових – 784 шт., уживаних – 3295 шт.). Серед 119 комерційних електромобілів новими були лише 8 авто.
ТОП-5 нових електромобілів
За даними асоціації, до ТОП-5 нових електромобілів червня входять:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- Honda m-nv – 140 од.
- Nissan Ariya – 91 од.
- MG 4 – 71 од.
- Volkswagen ID.4 – 71 од.
- BYD Song Plus – 62 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- TESLA Model 3 – 419 од.
- Nissan Leaf – 410 од.
- TESLA Model Y – 367 од.
- Volkswagen e-Golf – 208 од.
- TESLA Model S – 196 од.
Загалом за перше півріччя 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 24,4 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, з них 20% – нові та 80% – вживані.
Українці стали менше купувати авто з бензиновими двигунами
У червні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 71%.
Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10 відсоткових пунктів менше показника червня 2023 року.
Натомість помітно збільшилась частка гібридів з 18% до 22,9% та електромобілів - з 10,5% до 15,2%.
Нагадаємо, впродовж червня в Україні було зареєстровано близько 5,2 тис. нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік. Вперше у цьому році попит на нові авто у червні продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.
Джерело фото: ua.depositphotos.com