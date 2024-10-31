Самый высокогорный перевал Украины закрывают для авто на пять месяцев

С 1 ноября 2024 года по 1 апреля 2025 года временно закроют движение транспортных средств через горный перевал "Шурдин".

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области.

Ограничения введены в соответствии с "Порядком временного ограничения или запрета движения" на отдельных участках общедоступных автомобильных дорог.

Почему закрывают перевал

19-километровый перевал "Шурдин" находится на высоте 1173,5 метра, известный своим сложным рельефом. Он является самым высоким перевалом Украины, по которому проходит автомобильная дорога.На высокогорном маршруте часто наблюдаются снегопады, туманы и скользкое гравийное покрытие, что затрудняет проезд и повышает риск ДТП.

Перевал, построенный еще при Австро-Венгрии, является узким и имеет много крутых поворотов, что создает дополнительные трудности для водителей.

Поэтому такое решение принято для обеспечения безопасности на дороге Т-26-09/Р-62/ – Долишний Шепот – КПП "Русская" в условиях сложной зимней погоды.

Водителям предлагают объезд через безопасные маршруты:

Р-62 (Кривоуровня – Усть Путила – Старые Куты – Вижница – Сторожинец – Черновцы),

Т-26-01 (Черновцы – Вашковцы – Путило – КПП "Русская").

Стоит отметить, что в 2025 году должно начаться строительство евроколея из Черновцов в Сучаву. Она должна объединить города Румынии, Украины, Молдовы и Польши, а именно: Краков, Львов, Черновцы, Сучаву и Унгены.