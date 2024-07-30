Границу в Ужгороде перекроют на одну ночь, на других КПП ожидаются задержки: какова причина

Государственная таможенная служба Украины сообщает, что с 23:00 30 июля 2024 начнутся технические работы по обновлению серверного программного обеспечения Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Как отметили в ведомстве, работы будут продолжаться около 6 часов.

Также во время технических работ могут возникнуть проблемы с программным обеспечением, которое используют таможенники на пунктах пропуска, но общая работоспособность системы будет сохранена. Однако возможны задержки в пропуске лиц, товаров и транспортных средств через государственную границу.

В то же время, в период технических работ пропуск через пункт "Ужгород-автомобильный" Закарпатской таможни будет полностью закрыт.

Напомним, в марте Государственная таможенная служба Украины предоставила гражданам возможность самостоятельно со смартфона декларировать экспресс-отправку в Личном кабинете на веб-портале "Единое окно для международной торговли". Для этого следует подать электронную таможенную декларацию М-16.

Добавим, что Гостаможслужба начала реализацию рекомендательно-технического пилотного проекта по осуществлению пост-таможенного контроля , заключающегося в проверке информации, указанной в таможенной декларации, и поданных документов.

Также в мае служба внедрила новую версию автоматизированной системы анализа рисков, в которую были добавлены элементы искусственного интеллекта. В таможенной службе пояснили, что новая система использует генеративные крупные языковые модели (LLM) для автоматизации проверки имен и фамилий в таможенных декларациях.

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