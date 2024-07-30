Держмитслужба попереджає про технічні роботи: пропуск через "Ужгород-автомобільний" буде тимчасово призупинено

Державна митна служба України повідомляє, що з 23:00 30 липня 2024 року розпочнуться технічні роботи з оновлення серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів.

Як зазначили у відомстві, що роботи триватимуть близько 6 годин.

Також під час технічних робіт можуть виникнути проблеми з програмним забезпеченням, яке використовують митники на пунктах пропуску, але загальна працездатність системи буде збережена.Однак можливі затримки у пропуску осіб, товарів і транспортних засобів через державний кордон.

Водночас, у період технічних робіт пропуск через пункт "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці буде повністю закритий.

Нагадаємо, у березні Державна митна служба України надала громадянам можливість самостійно зі смартфону декларувати експрес-відправлення в Особистому кабінеті на веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Для цього потрібно подати електронну митну декларацію М-16.

Додамо, що Держмитслужба розпочала реалізацію рекомендаційно-технічного пілотного проєкту зі здійснення пост-митного контролю, який полягає у перевірці інформації, зазначеної в митній декларації, та поданих документів.

Також у травні служба впровадила нову версію автоматизованої системи аналізу ризиків, до якої було додано елементи штучного інтелекту. У митслужбі пояснили, що нова система використовує генеративні великі мовні моделі (LLM) для автоматизації перевірки імен та прізвищ у митних деклараціях.

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