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Найвисокогірніший перевал України закривають для авто на п’ять місяців
З 1 листопада 2024 року до 1 квітня 2025 року тимчасово закриють рух транспортних засобів через гірський перевал "Шурдин".
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області.
Обмеження введено відповідно до "Порядку тимчасового обмеження або заборони руху" на окремих ділянках загальнодоступних автомобільних доріг.
Чому закривають перевал
19-кілометровий перевал "Шурдин" знаходиться на висоті 1173,5 метра, відомий своїм складним рельєфом. Він є найвищим перевалом України, яким проходить автомобільна дорога. На високогірному у маршруті часто спостерігаються снігопади, тумани та слизьке гравійне покриття, що ускладнює проїзд та підвищує ризик ДТП.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Перевал, побудований ще за часів Австро-Угорщини, є вузьким і має багато крутих поворотів, що створює додаткові труднощі для водіїв.
Тому таке рішення прийнято задля забезпечення безпеки на дорозі Т-26-09/Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП "Руська" в умовах складної зимової погоди.
Водіям пропонують об'їзд через безпечніші маршрути:
- Р-62 (Криворівня – Усть Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці),
- Т-26-01 (Чернівці – Вашківці – Путила – КПП "Руська").
Варто зауважити, що у 2025 році має розпочатися будівництво євроколії з Чернівців до Сучави. Вона має об'єднати міста Румунії, України, Молдови та Польщі, а саме Краків, Львів, Чернівці, Сучаву та Унгени.