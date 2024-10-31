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Найвисокогірніший перевал України закривають для авто на п’ять місяців

Найвисокогірніший перевал України закривають для авто на п’ять місяців
Перевал "Шурдин". Фото: google maps/скріншот

З 1 листопада 2024 року до 1 квітня 2025 року тимчасово закриють рух транспортних засобів через гірський перевал "Шурдин".

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області.

Обмеження введено відповідно до "Порядку тимчасового обмеження або заборони руху" на окремих ділянках загальнодоступних автомобільних доріг.

Чому закривають перевал

19-кілометровий перевал "Шурдин" знаходиться на висоті 1173,5 метра, відомий своїм складним рельєфом. Він є найвищим перевалом України, яким проходить автомобільна дорога. На високогірному у маршруті часто спостерігаються снігопади, тумани та слизьке гравійне покриття, що ускладнює проїзд та підвищує ризик ДТП. 

Перевал, побудований ще за часів Австро-Угорщини, є вузьким і має багато крутих поворотів, що створює додаткові труднощі для водіїв.

Тому таке рішення прийнято задля забезпечення безпеки на дорозі Т-26-09/Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП "Руська" в умовах складної зимової погоди.

Водіям пропонують об'їзд через безпечніші маршрути:

  • Р-62 (Криворівня – Усть Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці),
  • Т-26-01 (Чернівці – Вашківці – Путила – КПП "Руська").

Варто зауважити, що у 2025 році має розпочатися будівництво євроколії з Чернівців до Сучави. Вона має об'єднати міста Румунії, України, Молдови та Польщі, а саме Краків, Львів, Чернівці, Сучаву та Унгени.

Автор:
Тетяна Гойденко