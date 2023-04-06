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Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода

Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com

Корпорация Stellantis представила на проходящем в апреле автосалоне в Нью-Йорке свой новый электрический пикап Ram 1500 REV, который должен появиться на рынке в IV квартале 2024 года.

Согласно данным на сайте производителя, электромобиль будет иметь запас хода до 350 миль (563 км) со стандартным аккумулятором емкостью 168 кВт·ч и до 500 миль (почти 805 км) при использовании аккумулятора на 229 кВт·ч.

Разгоняться до 60 миль/час (96 км/ч) он сможет всего за 4,4 секунды. Также автомобиль может преодолевать брод глубиной 61 см. Мощность электропикапа составляет 654 лошадиные силы, грузоподъемность - 1,22 тонны, буксировать он может до 6,35 тонны. Машина оснащена бортовой панелью питания мощностью до 3,6 кВт и передним багажником объемом 425 литров.

Фото 2 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 3 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 4 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 5 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 6 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 7 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 8 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 9 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 10 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 11 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 12 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 13 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 14 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 15 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 16 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 17 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: ramtrucks.com
Фото 18 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: Twitter/RamTrucks
Фото 19 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: Twitter/RamTrucks
Фото 20 — Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода
Фото: Twitter/RamTrucks

Панель управления электромобилем оснащена 14,5-дюймовым сенсорным экраном, показывающим уровень заряда и ближайшие зарядные станции, и 12,3-дюймовым интерактивным кластерным дисплеем. Также имеется 10,25-дюймовый сенсорный экран для развлечения сидящего рядом пассажира.

Электрический грузовик имеет систему рекуперативного торможения. Его также можно использовать в качестве генератора, в том числе для зарядки другого автомобиля. Машина оборудована для работы с тремя различными уровнями зарядки. В частности, для поездки до 110 миль (177 км) ее можно зарядить всего за 10 минут.

При этом в Ram 1500 REV имеется инновационная система, позволяющая поддерживать заданную скорость и безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля с помощью датчиков, камер и радара. Таким образом, водитель во время движения может расслабиться, убрав руки с руля и глядя на дорогу.

Автор:
Тимофей Беспятов