Stellantis представила электропикап Ram 1500 REV с 800-километровым запасом хода

Корпорация Stellantis представила на проходящем в апреле автосалоне в Нью-Йорке свой новый электрический пикап Ram 1500 REV, который должен появиться на рынке в IV квартале 2024 года.

Согласно данным на сайте производителя, электромобиль будет иметь запас хода до 350 миль (563 км) со стандартным аккумулятором емкостью 168 кВт·ч и до 500 миль (почти 805 км) при использовании аккумулятора на 229 кВт·ч.

Разгоняться до 60 миль/час (96 км/ч) он сможет всего за 4,4 секунды. Также автомобиль может преодолевать брод глубиной 61 см. Мощность электропикапа составляет 654 лошадиные силы, грузоподъемность - 1,22 тонны, буксировать он может до 6,35 тонны. Машина оснащена бортовой панелью питания мощностью до 3,6 кВт и передним багажником объемом 425 литров.

Панель управления электромобилем оснащена 14,5-дюймовым сенсорным экраном, показывающим уровень заряда и ближайшие зарядные станции, и 12,3-дюймовым интерактивным кластерным дисплеем. Также имеется 10,25-дюймовый сенсорный экран для развлечения сидящего рядом пассажира.

Электрический грузовик имеет систему рекуперативного торможения. Его также можно использовать в качестве генератора, в том числе для зарядки другого автомобиля. Машина оборудована для работы с тремя различными уровнями зарядки. В частности, для поездки до 110 миль (177 км) ее можно зарядить всего за 10 минут.

При этом в Ram 1500 REV имеется инновационная система, позволяющая поддерживать заданную скорость и безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля с помощью датчиков, камер и радара. Таким образом, водитель во время движения может расслабиться, убрав руки с руля и глядя на дорогу.