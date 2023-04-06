Stellantis представила електропікап Ram 1500 REV з 800-кілометровим запасом ходу

Корпорація Stellantis представила на автосалоні в Нью-Йорку, що проходить у квітні, свій новий електричний пікап Ram 1500 REV, який повинен з'явитися на ринку в IV кварталі 2024 року.

Згідно з даними на сайті виробника, електромобіль матиме запас ходу до 350 миль (563 км) із стандартним акумулятором ємністю 168 кВт·год та до 500 миль (майже 805 км) при використанні акумулятора на 229 кВт·год.

Розганятися до 60 миль/годину (96 км/год) він зможе всього за 4,4 секунди. Також автомобіль може долати брід глибиною 61 см. Потужність електропікапу становить 654 кінські сили, вантажопідйомність – 1,22 тонни, буксирувати він може до 6,35 тонни. Машина оснащена бортовою панеллю живлення потужністю до 3,6 кВт та переднім багажником об'ємом 425 літрів.

Панель керування електромобілем оснащена 14,5-дюймовим сенсорним екраном, що показує рівень заряду та найближчі зарядні станції, та 12,3-дюймовим інтерактивним кластерним дисплеєм. Також є 10,25-дюймовий сенсорний екран для розваги пасажира, що сидить поруч.

Електрична вантажівка має систему рекуперативного гальмування. Його також можна використовувати як генератор, у тому числі для зарядки іншого автомобіля. Машина обладнана для роботи з трьома різними рівнями заряджання. Зокрема, для поїздки до 110 миль (177 км) її можна зарядити лише за 10 хвилин.

При цьому в Ram 1500 REV є інноваційна система, що дозволяє підтримувати задану швидкість і безпечну дистанцію до автомобіля, що їде попереду, за допомогою датчиків, камер і радара. Таким чином, водій під час руху може розслабитися, прибравши руки з керма та дивлячись на дорогу.