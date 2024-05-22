В "Дія" временно не будут работать некоторые услуги для водителей

Перерегистрация авто и обмен водительского удостоверения в "Дія" будут временно недоступны.

Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

Там отметили, что это будет происходить из-за смены реквизитов для оплаты счетов. Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно. Предварительные заявки будут рассмотрены в порядке очереди.

В то же время сообщается, что с 28 мая услуги в "Дія" снова заработают.

"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - отметили в центре.

В "Дія" также сообщили о временных неудобствах, призвав заранее спланировать замену водительского удостоверения, покупку или продажу авто через сервис.

Напомним, онлайн-услуга купли-продажи авто в "Дія" заработала 20 декабря 2023 года. Теперь можно за 15 минут купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.

Как заменить водительское удостоверение в "Дія"

Напомним, с мая 2023 года в приложении "Дія" можно подать заявление о замене водительского удостоверения за несколько секунд, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Водители также могут отказаться от пластика и оставить только цифровой документ, действительный на территории Украины.

Как это сделать?

щелкните меню Услуги и нажмите Замена водительского удостоверения;

выберите причину замены;

выберите тип удостоверения – цифровое или цифровое+пластик;

выберите сервисный центр, где удобно забрать документ;

подпишите заявление.

Оплатить услугу необходимо в течение 10 минут, чтобы заявление не было аннулировано. Далее ждите приглашения в сервисный центр или пуш от "Дія", когда цифровое водительское удостоверение будет готово.

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