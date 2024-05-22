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В "Дія" временно не будут работать некоторые услуги для водителей
Перерегистрация авто и обмен водительского удостоверения в "Дія" будут временно недоступны.
Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.
Там отметили, что это будет происходить из-за смены реквизитов для оплаты счетов. Ограничения будут действовать с 24 по 27 мая включительно. Предварительные заявки будут рассмотрены в порядке очереди.
В то же время сообщается, что с 28 мая услуги в "Дія" снова заработают.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", - отметили в центре.
В "Дія" также сообщили о временных неудобствах, призвав заранее спланировать замену водительского удостоверения, покупку или продажу авто через сервис.
Напомним, онлайн-услуга купли-продажи авто в "Дія" заработала 20 декабря 2023 года. Теперь можно за 15 минут купить или продать автомобиль через смартфон и получить новый техпаспорт и номера по почте.
Как заменить водительское удостоверение в "Дія"
Напомним, с мая 2023 года в приложении "Дія" можно подать заявление о замене водительского удостоверения за несколько секунд, а затем забрать документ в сервисном центре МВД. Водители также могут отказаться от пластика и оставить только цифровой документ, действительный на территории Украины.
Как это сделать?
- щелкните меню Услуги и нажмите Замена водительского удостоверения;
- выберите причину замены;
- выберите тип удостоверения – цифровое или цифровое+пластик;
- выберите сервисный центр, где удобно забрать документ;
- подпишите заявление.
Оплатить услугу необходимо в течение 10 минут, чтобы заявление не было аннулировано. Далее ждите приглашения в сервисный центр или пуш от "Дія", когда цифровое водительское удостоверение будет готово.
В Украине изменились цены на услуги для водителей
Напомним, в Украине с 1 января 2024 года подорожали услуги для водителей:
- Выдача водительского удостоверения на право управления транспортными средствами возросла с 26 гривен до 230 гривен;
- Принятие теоретического экзамена – с 13 гривен до 250 гривен;
- Принятие практического экзамена – с 13 гривен до 420 гривен;
- Регистрация, перерегистрация колесных т. н. всех категорий с выдачей свидетельства о регистрации или его формированием в электронной форме и присвоением буквенно-цифровой комбинации номерных знаков с их выдачей или без таковой, снятие с учета транспортного средства с выдачей учетной карточки и номерных знаков для разовых поездок - с 200 гривен до 350 гривен.